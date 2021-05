Vrijheid! Israël schrapt green pass-verplichting voor toegang: ‘We gaan weer terug naar normaal’

Goed nieuws uit Israël: vanaf 1 juni kunnen alle Israëliërs, ongeacht vaccinatiestatus, weer publieke voorzieningen betreden. Bijna alle coronabeperkingen worden afgeschaft door de joodse natiestaat. Alleen de mondkapjesverplichting binnenskamers blijft voorlopig nog wel van kracht. Maar voor de rest gaat het vrijheid, blijheid worden. Soortement.

Terwijl het kabinet in Nederland roept dat het teruggeven van onze grondrechten – ik weiger te spreken over “versoepelingen” – vooral langzaam moet gaan, nemen ze in Israël nu veel drastischer stappen. Iets meer dan de helft van de bevolking is daar onderhand gevaccineerd tegen Covid-19. De afgelopen maanden werd er een systeem opgetuigd waarbij mensen met een inenting wel dingen konden doen, maar zij zónder inenting niet. Je kreeg daar dus een tweedeling in de maatschappij.

Op die tweedeling was steeds meer kritiek, ook in Israël zelf. Demonstraties, harde aanvallen op wat Netanyahu aan het doen was met terechte kritiek dat het verdomd veel op fascisme begon te lijken, zo’n tweedeling in de maatschappij op basis van vaccinatiestatus… Nou, die kritiek heeft duidelijk effect gesorteerd. Want, berichten Israëlische media nu, de minister van Volksgezondheid heeft laten weten dat bijna alle Covid-maatregelen losgelaten worden. Dit is, aldus minister Yuli Edelstein, inclusief de vreselijke “green pass” waarmee gevaccineerden privileges kregen boven niet-gevaccineerden.

“Israël gaat terug naar normaal,” aldus Edelstein. “Minder dan zes maanden geleden lanceerden we onze vaccinatiecampagne. Met behulp van ons zorgsysteem en de geweldige mobilisatie van de burgers van Israël hebben we dit bereikt.”

Door het besluit worden alle beperkingen op samenkomsten opgeheven. Dit geldt zowel voor binnen als buiten. Dus niet alleen “lekker op het terras zitten” of “buiten naar het festival,” maar ook bínnen normaal kunnen leven. Nou ja, normaal. Bijna normaal. Want een mondkapje blijft voorlopig binnenskamers wél verplicht.

En voor mensen roepen dat dit alleen maar kan omdat zij schatten dat 95% van de Israëlische bevolking is ingeënt: dat is niet waar. 5.439.855 zijn gevaccineerd. Israël heeft een bevolking van (ongeveer) 9.300.000. Met andere woorden, iets meer dan 5 miljoen Israëliërs zijn ingeënt, maar zo’n vier miljoen zijn dat niet.

Het enige slechte nieuws voor Israëliërs is dat Edelstein al wel waarschuwt dat áls de “besmettingen” en met name de sterftecijfers binnenkort toch weer gaan stijgen, bepaalde beperkingen weer geïmplementeerd kunnen worden. Het is aan Israëliërs om dat te voorkomen en om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de vrijheid blijvend terugkeert, en niet slechts een tijdelijk fenomeen is.