Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil extra minister ‘die zich enkel bezighoudt met uitvoering klimaatbeleid’

Het hek lijkt van de dam. Waar in het verleden met name linkse partijen en jongerenorganisaties voor radicale klimaatactie van het kabinet pleitten, doet de grootste werkgeversorganisatie van ons land dat nu ook. Want, zegt VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen, er moet een extra minister komen op het ministerie van Economische Zaken. Die minister moet zich enkel en alleen bezighouden “met het uitvoeren van het klimaatakkoord.”

Deze ministers moet, aldus Thijssen, “iemand zijn die over de hele breedte van het klimaatakkoord de boel aanjaagt.”

In principe is Thijssen voorstander van een minister van Klimaatbeleid, maar als daar in Den Haag niemand voor te porren is, dan is ze ook akkoord met een extra functie voor iemand die onder de minister van Economische Zaken en Klimaat valt, maar die “de boel moet aanjagen” op klimaatgebied. “Je moet erachteraan gaan,” zegt ze, “anders gaat het gewoon niet lukken.”

Het is mogelijk dat zo’n minister of staatssecretaris zelf met ideeën komt. Bijvoorbeeld, indien het niet lukt om huizen snel van het gas te halen – wat vrijwel zeker zo is aangezien het erg duur is en ook nog eens inefficiënt – kan zo’n bewindspersoon met “alternatieve oplossingen” komen. Denk daarbij aan hybride warmtepompen.

Want die pompen betreft heeft ze al meteen een idee; een idee die bekostigd dient te worden door de belastingbetaler. “Die dingen zijn nu nog te duur,” aldus Thijssen, “dus moeten er subsidieregelingen komen.”