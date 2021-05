WHO gaat gevoelens beschermen en hernoemt coronavarianten: ‘Varianten vernoemen naar landen kan stigmatiserend werken’

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houden ze zich niet alleen bezig met ziekten, gezondheidsrisico’s en beleidsadviezen, maar ook met gekwetste gevoelens. Zij gaan nu coronavarianten aanduiden met letters uit het Griekse alfabet, zodat er geen stigmatisering plaatsvindt. Dat meldt Het Parool.

Mensen moeten kennelijk bijna huilen als er een coronavariant wordt ontdekt in hun land, want dan worden ze geassocieerd met die variant. Zo hebben de Chinezen het bijvoorbeeld nog altijd moeilijk met de kwetsende en stigmatiserende uitspraken van de voormalige Amerikaanse president Trump, die het ‘the China virus‘ noemde. En nu de Indiase variant overal opduikt is het de beurt aan de Indiërs om in de slachtofferrol te kruipen. Hun regering maakte daar al een punt van. Over de Britse variant hoor je dan weer niemand klagen, maar dat zijn dan ook niet zulke aanstellers.

De WHO heeft het geklaag van de Indiase (en natuurlijk de Chinese) regering aangehoord, waardoor ze nu tot naamsverandering over zijn gegaan. “Een land is mogelijk sneller bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt”, is de redenering (via Het Parool).

Deze beslissing van de WHO lijkt meer op een poging om de aandacht af te leiden van het onderzoek naar de oorsprong van het virus, dan om stigmatisering tegen te gaan. Geen enkel land heeft namelijk echt last van het feit dat er een variant naar ze is vernoemd, op één land na. Het land waar het allemaal begon.