Zelf groene energie maken zonder zonnepanelen

Groene energie is niet alleen een hippe term, maar gewoon ook heel goed voor onze aarde. Het is namelijk energie die opgewekt wordt met duurzame energiebronnen. Energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen waarbij je dus niets wegpakt van de aarde. Dat wind en zon samen de belangrijkste bronnen zijn voor duurzame groene energie, is in ons land natuurlijk niet vreemd. Maar wist je ook dat deze twee soorten groene energie elkaar perfect aanvullen? Is er in de zomer veel zon en weinig wind, is dat in de herfst en winter precies andersom.

Met de komst van deze groene energiebronnen kunnen de bestaande bronnen, zoals kernenergie of energie gemaakt uit olie, verminderd worden. Goed nieuws voor de natuur maar ook voor ons zelf. Want naast dat we de aarde beschadigen door er bijvoorbeeld olie uit te halen, raakt die olie ook een keer op. Wind en zon zullen daarentegen blijven bestaan. In elk geval de komende miljarden jaren.

Zelf opwekken

Naast dat je groene energie via een leverancier kunt verkrijgen, kun je het ook zelf opwekken. Hierbij moet je dan met name denken aan zonne-energie want een windmolen in je tuin is natuurlijk niet echt reëel (tenzij je heel veel grond hebt). Ga je voor zonnepanelen, dan heeft dit twee voordelen. Ten eerste wordt je woning als je het goed aanpakt direct meer waard en ten tweede worden je energiekosten dus lager.

Hoeveel energie je kunt opwekken, is afhankelijk van het aantal zonnepanelen maar ook van het seizoen. Nu heb je voor het opwekken niet persé direct zonlicht nodig, maar in de donkere wintermaanden wek je natuurlijk wel minder energie op dan als het hoog zomer is. Voor dit probleem kun je bij je energieleverancier de afspraak van het zogenoemde terugleveren maken. De energie die je dan niet gebruikt, geef je terug en daarvoor ontvang je dan een vergoeding.

Energie maken zonder zonnepanelen

Neem je groene stroom bij Pure-Energie af dan kun je ook zonder zonnepanalen een energiemaker worden. De klanten van Pure Energie vormen samen namelijk een soort van community. De energie die jij verbruikt, helpt Pure-Energie bij het realiseren van nieuwe wind- en zonne-projecten in Nederland. Zo help je zonder zelf panelen of een winmolen te hebben, toch mee aan het groener maken van Nederland. En zo hoef je ook niet na te denken over wat je nodig hebt.

Op de site van Pure-energie kun je ook precies zien waar de energie vandaan komt. Zo kun je ook zien waar de energie opgewekt wordt. Er wordt overigens ook nooit meer stroom verkocht dan dat er opgewekt wordt. Sterker nog je kunt zelf je online energiepakket samenstellen en de rest wordt dan voor je geregeld. Zo weet jij precies waar jouw stroom vandaan komt.

Nog een stapje verder? Ga ook voor groen gas!

Wist je al dat er naast groene energie ook groen gas is? Het gekke is dat er heel veel huishoudens dagelijks gas (en dan met name aardgas) gebruiken maar niet bekend zijn met groen gas. Toch is ook aardgas, net als olie, een product dat je niet oneindig of zonder problemen uit de aarde kunt halen. De productie van groengas is daarom een goede zet. Maar groen gas is wel heel schaars en het wordt in Nederland altijd gecertificeerd geleverd. Pure-energie heeft nog een goed alternatief voor groen gas, het CO2-gecompenseerd gas.