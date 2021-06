4 mooie motorroutes in Europa om deze zomer te rijden

De zomervakantie staat voor de deur. Heb jij al een vakantie geboekt, of ben je nog wat afwachtend geweest vanwege alle onzekerheden rondom corona? In dat laatste geval hebben we voor de fervente motorrijders een aantal tips ter inspiratie: vier mooie motorroutes in Europa die je deze zomer zou kunnen rijden. Tijd om je vrienden uit te nodigen, gave nieuwe motorhelmen bij ChromeBurner te bestellen en wat hotelletjes te boeken!

Transfăgărăşan Road, Roemenië

Een relatief smalle strook bergen van de Karpaten scheiden Transsylvanië van het zuiden van Roemenië, en één van de manieren om die bergketen over te steken is over de spectaculaire Transfăgărăşan Road (DN7C), bekend van Top Gear. Negentig kilometer lang ga je van de ene haarspeldbocht naar de andere en bereik je op de top een hoogte van 2.134 meter. Deze weg is alleen geopend als er geen sneeuw ligt, wat een relatief korte periode in de zomer is. Goed plannen en de lokale situatie in de gaten houden dus om teleurstelling te vermijden!

Assiettapas, Italië

Wil je wat extra uitdaging? Daal dan af naar het zuiden, naar de grens van Italië en Frankrijk. Hier vind je de Asiettapas, een route van 60 kilometer die je gereden moet hebben als je van wat avontuur houdt. 40 van die 60 kilometers van deze spectaculaire bergroute zijn namelijk onverhard. Zorg dus voor een allroad motor en ga de uitdaging aan, en geniet op 2.615 hoogte van het fantastische uitzicht.

Mountain Course, Isle of Man

Wil je rijden op een parcours waar echte motorraces gereden worden? Ga dan naar het Britse eiland Isle of Man tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland in. Hier kun je een 60 kilometer lang straatcircuit rijden waar al meer dan 100 jaar de Tourist Trophy gereden wordt op de zogenaamde Mountain. Het circuit voert je over het hele eiland door dorpjes, over bergen en over bruggetjes.

Dourovallei, Portugal

De vallei van de rivier Douro in het noorden van Portugal is één van de mooiste stukjes van het land. Hier vind je alle wijngaarden waar de bekende producenten van port hun druiven telen. Hier kun je ook een mooie, relatief korte motorroute rijden van 27 kilometer. Onderweg neem je in totaal 93 bochten terwijl je altijd contact blijft houden met de rivier en leuke dorpjes in deze betoverende vallei passeert.

Begin je er al zin in te krijgen? Tijd om de motor klaar te maken of er een te huren op je gewenste bestemming en lekker te gaan toeren deze zomer!