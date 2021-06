Wanstaltig CDA wil samen met PvdD praten over verkleinen veestapel: ‘We kunnen van gedachten wisselen’

Tijdens het kabinetsformatiedebat gebeurde er iets eigenaardigs. CDA-leider Wopke Hoekstra lijkt bereid te zijn om het inkrimpen van de veestapel te bespreken met de PvdD als de partij aanschuift bij de formatiegesprekken. Zo lijkt het CDA onder leiding van Hoekstra zijn laatste kernstandpunten definitief van boord te hebben gegooid.

CDA-leider Hoekstra lijkt enorm veel zin te hebben in regeringsdeelname; met welke partijen hij in een kabinet zou willen zitten maakt hem niet zo veel uit. Hij is bereid om over veel klimaat gerelateerde onderwerpen een open houding aan te nemen. Hij is zelfs bereid om te gaan praten met de PvdD, wat nogal opmerkelijk is aangezien beide partijen op veel onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar staan. BBB-politica Caroline van der Plas vindt deze handreiking nogal opmerkelijk.

Begrijp ik nou goed dat CDA bereid is te praten met PvdD over forse krimp van de veestapel als ze bereid zijn aan te schuiven aan de onderhandelingstafel? pic.twitter.com/BUBfEvDMOC — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 23, 2021

De CDA-leider zei onder meer het volgende tegen Esther Ouwehand:

“Dus het belang is evident dat er allerlei lastige vragen aan vastzitten, dat ben ik ook met mevrouw Ouwehand eens. En zou zij besluiten aan te sluiten bij formerende partijen dan kunnen we daar misschien wel een keer gedachten over wisselen.”

Wat natuurlijk een nogal opmerkelijke uitspraak is van Hoekstra. Hij lijkt bereid te zijn om zijn eigen partijstandpunten te laten verwateren als zelfs een radicale dierenpartij wil aanschuiven bij de formatiegesprekken. Je zou maar zo’n ruggengraatloze partijleider hebben.

Dat het CDA allang niet meer de boerenpartij van ons land is wordt met de maand steeds duidelijker. Het CDA, dat soms nog stoer loopt te blaffen in haar partijbeginselen of verkiezingsprogramma’s, zal uiteindelijk veel van de standpunten direct van boord gooien als dat een eventuele kabinetsformatie vereenvoudigd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat al

Maar dat de partij zelfs in zee wil gaan met de PvdD is toch wél heel triest te noemen. Het CDA ligt al op sterven na dood, maar door dit soort fratsen gaat het nog sneller. Het is natuurlijk wachten op een leegloop op regionaal niveau, want hoeveel langer kunnen lokale CDA-politici nog trots zijn op hun partij?