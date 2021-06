Antivirusgoeroe John McAfee dood in cel aangetroffen kort na gerechtelijke uitspraak

John McAfee, de man achter ’s werelds bekendste antivirusprogramma McAfee, is gisteren dood aangetroffen in zijn cel in Spanje. De rechter had eerder die dag besloten dat de softwareontwikkelaar uitgeleverd mocht worden aan de Verenigde Staten vanwege belastingontduiking.

Het Openbaar Ministerie op het Iberische schiereiland gaat uit van zelfmoord, maar de precieze toedracht van de dood van McAfee moet nog worden uitgezocht.

Op social media ontstond onmiddellijk speculatie over de ware toedracht van de dood van de antivirusprogrammeur. Vlak na zijn arrestatie in oktober 2020 liet McAfee namelijk twitteren dat hij “tevreden” was in de cel, want hij had “vrienden.” Aan goed voedsel geen gebrek: “Alles is in orde,” om er vervolgens aan toe te voegen: “Weet dat ik als ik mezelf à la Epstein ophang, dat het dan niet mijn schuld is.”