Belastingdienst gooide zelfs minderjarigen op hun beruchte zwarte lijst: ‘Onacceptabel’

De beruchte zwarte lijst, de FSV, die de Belastingdienst jarenlang heeft gehanteerd om potentiële wanbetalers en belastingfraudeurs te categoriseren bevatte ook de namen van duizenden minderjarigen, van wie er zo’n duizend zelfs nu nog geen achttien zijn.

Dat moest staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) toegeven. Dat was een fout, aldus Vijlbrief, die via een brief aan de Tweede Kamer aangaf dat bepaald vakantiewerk of een bijbaantje al voldoende kon zijn om op deze zwarte lijst te verschijnen.

Wie op deze lijst belandt, verliest het vertrouwen van de Belastingdienst. Deze instantie gaat er dan vanuit dat je oneerlijk bent, en krijgt dan niet de mogelijkheid om betalingsregelingen te treffen of schuldhulpverlening aan te vragen.

Vijlbrief biedt zijn excuses aan, en noemde het feit dat jongeren op deze lijst belandden eerder al ‘onacceptabel.’ Of de staatssecretaris ze gaat compenseren, wordt vermoedelijk in september bekend.