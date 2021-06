Belgisch meisje dat strijdt voor blote buiken op school vindt Belgische regering aan haar zijde

Een 14-jarig Belgisch meisje dat protesteert tegen het ‘blote buiken-verbod’ dat haar middelbare school heeft afgekondigd, vindt bijval in onverwachte hoek: staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz schaart zich achter de protestactie van het tienermeisje.

Beatrix, zoals de jongedame heet, is het namelijk oneens met een verbod dat haar school afkondigde op te blote kleding, zoals topjes die delen van de buik laten zien, of korte rokjes en broekjes. Het meisje vond dat een vorm van seksisme. Want zou de school ook actie ondernemen tegen afzakkende broeken, bouwvakkersdecolletés, of mouwloze hemden bij mannen? Beatrix dacht van niet, en trok ten strijde tegen haar school.

Schlitz sloot zich aan bij de oproep van het meisje: schoolbesturen moeten hun reglementen gaan doorlichten op seksistische regels, en deze “onaanvaardbare” ouderwetse regels schrappen. Of veel scholen de oproep zullen uitvoeren, is nog niet bekend.

