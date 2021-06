Benzineprijs schiet door naar enorme hoogte, tot ver boven de €1,90

Benzine aan de Nederlandse pomp is opnieuw flink duurder geworden. Eén liter Euro 95 kost €1,906, waar dat eerder nog €1,902 was.

De prijsstijging komt door de waardevermeerdering van vaten olie uit de Noordzee, terwijl ook Amerikaanse olie fors duurder aan het worden is. Ook kan Iraanse olie niet worden verkocht, vanwege sancties die de Amerikaanse regering heeft ingesteld tegen het regime in Iran. Dit verkleint het aanbod, wat de olieprijs dan ook verder opstuwt. Ook de vraagt neemt toe, omdat de economische bedrijvigheid in het Westen weer opstart nu de coronacrisis op het einde loopt.