BIJ1 Haarlem stuurt meteen nieuwgekozen bestuurslid de laan uit: ‘Te wit en te hetero, liever transgendervrouw’

De nieuwe Haarlemse afdeling van BIJ1 kent bij de oprichting meteen de nodige strubbelingen. Dat komt omdat de oprichters van de dependance zich niet konden vinden in één van de verkozen nieuwe bestuursleden, Els Holthuis. Holthuis achtte zichzelf een BIJ1’er in hart en nieren, en gaf zich, na ook lid te zijn geweest van een COC-bestuur, op voor een bestuursfunctie bij BIJ1 Haarlem: “Want ik omarm het streven van de partij naar volledige gelijkheid, ongeacht ras of geaardheid.”

Maar de afdelingsoprichters, die zichzelf de ‘kerngroep’ noemen, wilden dat Holthuis zich zou terugtrekken. Ze zou namelijk niet divers genoeg zijn: meerdere kerngroepleden “hadden liever een ’transgendervrouw’ verkozen gezien dan de ’heteroseksuele witte’ Holthuis,” schrijft de IJmuider Courant.

Holthuis is aangedaan door de ontwikkeling, zeker omdat ze onder druk gezet is in een serie gesprekken: “Die waren erop gericht dat ik me terug zou trekken. Ik wist eigenlijk niet wat me overkwam,” zegt ze: “Nu zie ik een ontwikkeling die me best zwaar valt.”

Het landelijk partijbestuur gaat zich nu met de kwestie bemoeien. BIJ1 Haarlem zal na afloop openheid van zaken geven, belooft de kersverse partijafdeling.