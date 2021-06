(Bijna) gratis kinderopvang voor iedereen: SER eist toeslag voor “twee dagen opvang” voor álle kinderen

De Sociaal Economische Raad heeft een nieuw plan opgevat – een plan waarvan de SER wil dat het meegenomen wordt in de kabinetsformatie: álle ouders – niet alleen werkende ouders – moeten kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, tenminste voor twee dagen opvang per week. Want dat zou goed zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Moeders of vaders die thuis blijven om de kinderen – in ieder geval een paar jaar – op te voeden. Het is socialisten al jaren een doorn in het oog. De redenatie van onze rode vrienden is natuurlijk vrij simpel, en gaat al vele jaren terug: een kind dat niet naar school gaat wordt niet geïndoctrineerd met het socialistische gedachtegoed. Als je een socialistische generatie wilt kweken moet je zorgen dat kinderen allemaal hetzelfde socialistische onderwijs krijgen en het liefst vanaf zo’n jonge leeftijd mogelijk.

Nou, daarbij aansluitend heeft de SER nu een geweldig idee (!). Niet alleen werkende ouders, vindt de Sociaal Economische Raad, moeten kinderopvangtoeslag kunnen krijgen (wees daar alsjeblieft voorzichtig mee, voor je het weet word je beschuldigd van fraude), maar álle ouders. Ja, dus ook ouders die thuis zijn moeten de toeslag kunnen krijgen, die natuurlijk betaald word van uw en mijn belastinggeld.

Het Grote Doel is om álle kinderen op die manier zeker twee dagen per week naar de kinderopvang te laten gaan.”Kinderopvangtoeslag is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en geeft een kind uit een achterstandsmilieu een betere start op school,” vat NOS Teletekst de socialistische visie van de SER samen.

In plaats van zo, hup, maar weer even bakken met belastinggeld uit te geven heeft meneer Van der Galiën een veel beter idee: wat vinden we ervan als we álle belastingen gewoon verlagen zodat mensen meer overhouden in hun portemonnee. In het geval van eenoudergezinnen of tweeoudergezinnen waarbij de ouders allebei thuis zijn geldt dan dat het leven significant goedkoper wordt, terwijl ze netto meer krijgen. Als ze hun kind dan naar een opvang willen sturen kunnen ze dat probleemloos doen. Wat betreft gezinnen waarvan één ouder werkt en één ouder thuis is, die profiteren daar nóg meer van. En gezinnen waarbij beide ouders werken gaan er natuurlijk al helemaal op vooruit, wat het nóg aantrekkelijker maakt voor “huismoeders” en “huisvaders” om toch maar aan het werk te gaan, al is het parttime, waardoor ze graag gebruik maken van de kinderopvang, wat natuurlijk weer precies is wat de SER wil.

Kijk, zo kun je op een verantwoorde manier hetzelfde doel bereiken, maar dan op een liberale manier. Is het niet ongelooflijk?!

