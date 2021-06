Britse gezondheidsminister overtrad eigen lockdownregels voor buitenechtelijke affaire met medewerkster

Matt Hancock, de Britse minister van gezondheidszaken, is door de pers in zijn land vanochtend flink in verlegenheid gebracht. Tabloid The Sun publiceerde een foto waarop te zien is hoe de getrouwde Tory-politicus een medewerkster van hem, Gina Coladangelo, op de mond zoent.

הבריטים הבוקר מתעסקים בדבר אחד: היכולת שר הבריאות הנקוק לבגוד באשתו ולנהל רומן עם היועצת הבכירה – בזמן שהקורונה משתוללת ברחובות הממלכה. pic.twitter.com/p10NrmsK84 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 25, 2021

The Sunday Times-journalist Gabriel Pogrund legt uit dat dit niet de eerste scheve schaats is die Hancock rijdt met zijn medewerkster: “Vorig jaar onthulde The Sunday Times dat Hancock Gina Coladangelo in het geheim had aangenomen als medewerkster, en haar meenam naar vergadering in 10 Downing Street, ook gaf hij haar een baan in de overheid ten waarde van £15.000.” Pogrund besluit: “Destijds serieuze vragen, maar een heel ander universum vandaag.”

Mensenrechtenadvocaat Adam Wagner legt uit waarom de kwestie zo gevoelig ligt, behalve dat er nu fotografisch bewijs van een buitenechtelijke affaire op straat ligt: “Ik kan begrjipen dat sommigen het Hancock-verhaal als een privé-aangelegenheid zien, maar er is een belangrijke vraag of de minister van gezondheidszaken niet zijn eigen lockdownregels heeft overtreden.” Wagner specificeert: “Privé-ontmoetingen binnenshuis tussen mensen die niet onder één dak woonden waren wettelijk verboden gedurende het grootste gedeelte van afgelopen jaar.”