Cafés mogen van Grapperhaus al dagje eerder langer dan middernacht open: ‘In Nederland gedogen we dingen’

Goed nieuws voor de kroegen en discotheken die Nederland telt: alhoewel de nieuwste ronde versoepelingen eigenlijk pas morgen zou ingaan, mogen ze van minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus, toch gewoon vanavond al tot na middernacht openblijven.

Volgens de huidige regels, die om middernacht aflopen, moeten cafés en andere uitgaansgelegenheden dicht om 22.00u. Dat zou betekenen dat ze twee uur de deuren zouden moeten sluiten, en om 00.00u weer open mogen. Dat is gek en onpraktisch. Grapperhaus vindt daarom dat die laatste twee uur in het ‘oude’ coronaregime de horecasector best kwijtgescholden mag worden.

Grapperhaus: “We gaan het gemeenten die de horeca tussen 22.00 en 24.00 uur niet aanspreken, niet moeilijk maken,” aldus de CDA-bestuurder: “En ik merk dat iedereen daar begrip voor heeft. Nederland is een land waar we af en toe iets gedogen.”

In ieder geval Amsterdam gaat gebruik maken van de mogelijkheid om twee uurtjes een oogje dicht te knijpen bij kroegen.