CDA-coryfee Dries van Agt zegt lidmaatschap op: ‘Kon de onbarmhartigheid jegens Palestijnen niet langer verdragen’

Voormalig minister-president Dries van Agt zegt zijn lidmaatschap van het CDA op. Dat vertelt hij op de website van zijn pro-Palestijnse lobbygroep The Rights Forum. Hij vindt zijn partij veel te “onbarmhartig” naar het Palestijnse volk, en geeft daarom zijn lidmaatschapskaart terug aan het partijbestuur.

Van Agt is ronduit kwaad over de wijze waarop zijn partij omgaat met de Palestijnse kwestie, zo legt hij uit: “Voor mij is het onbegrijpelijk dat het CDA het hoofd blijft afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan, en zich bovendien geen snars aantrekt van onze eigen Grondwet die verplicht tot eerbiediging van de internationale rechtsorde.”

De christelijke wortels van de partij komen daarbij in gevaar, aldus de man die tussen 1977 en 1982 minister-president van Nederland was: “Even onbegrijpelijk is dat onze parlementariërs als het erop aankomt stemmen tegen de christelijke inspiratie die de partij in zijn vaandel voert, en ook tegen zijn eigen politieke standpunten zoals de kwalificatie van de kolonisering van Palestijns land als illegaal.”

Het CDA is in rap tempo steun aan het verliezen. Behalve Van Agt verliet ook onlangs Pieter Omtzigt de partij. Ook de kiezer lijkt genoeg te hebben van de christendemocratie: de partij staat in de peilingen van Maurice de Hond op een historisch dieptepunt van nog maar zes zetels.