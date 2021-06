CDA-coryfee Onno Ruding geeft Pieter Omtzigt nog een trap na: ‘Ik ben verbaasd en teleurgesteld in hem’

Pieter Omtzigt heeft gisteravond in het tv-programma Haagse Lobby nog eens goed de wind van voren gekregen van zijn oud-partijgenoot Onno Ruding, die tussen 1982 en 1989 minister van financiën was in verschillende kabinetten van Ruud Lubbers. Ruding steunde Omtzigt in het verleden, maar nu de Twent zich terugtrekt uit de christendemocratische partij is Ruding niet meer zo te spreken over de aanjager van de toeslagenaffaire.

Ruding: “Ik vind het moeilijke dagen voor het CDA. Het is algemeen bekend dat ik inhoudelijk altijd en goede samenwerking heb gehad met Pieter Omtzigt. Maar ik was nu verbaasd en teleurgesteld in zijn optreden.” De oud-minister noemde de 75-pagina’s lange aanklacht tegen de gang van zaken bij het CDA nuttig, maar vond ook dat er zaken vermeld waren die “volstrekt onjuist” zijn. Invloed kan je niet kopen bij het CDA, meent Ruding, die zelf overigens ook elke paar jaar €10.000 doneert aan de partij.