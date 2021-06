Coronastuntelend kabinet verpest opnieuw schooljaar kinderen: schoolkamp met klem afgeraden

Het immer inconsistente kabinet heeft weer een enorm krom advies gegeven. Het ministerie van Onderwijs raadt scholen af om op schoolkamp te gaan, maar ondertussen bereiden organisaties van zomerkampen zich juist wél voor op de ontvangst van deze doelgroep. Voor de zoveelste maal faalt het kabinet met het leveren van een consistent advies, of het aangenaam maken van het leven van jonge kinderen.



Het schoolkamp is voor groep achters het hoogtepunt van het jaar en aangezien het al een rampzalig onderwijsjaar was, was dit ook voor velen ook een leuk afscheid geweest. Helaas voor deze basisschoolleerlingen gaat de pret niet door: het onderwijsministerie heeft scholen geadviseerd om de kampen dit jaar massaal te schrappen, op advies van het RIVM. Maar ondertussen maken private ondernemingen zich juist klaar voor een topseizoen, want zij mogen wél soortgelijke kampen organiseren, zo valt te lezen op RTL Nieuws.

Ouders zijn niet te spreken over dit tweeslachtige advies. Een woordvoerder van de Stichting Werkende Ouders meent dat de overheid met twee maten meet: “Hoezo mogen we wel naar de buitenschoolse opvang en samen sporten, maar niet samen op kamp? Er zit geen logica in. Daar is veel irritatie over. Zo’n kamp is een belangrijk moment qua afsluiting.”

En de ouders hebben natuurlijk een punt; scholen wordt afgeraden om een schoolkamp te organiseren en aangezien zij vaak een voorbeeldpositie innemen houden zij zich keurig aan dit advies. Ondertussen opent de gehele samenleving, incluis organisaties met evenementen die soortgelijke activiteiten ondernemen. Dit is met geen mogelijkheid te rijmen.

Het laat vooral zien dat er nog steeds niet goed wordt nagedacht over het te voeren beleid of het geven van advies bij de overheid. Ze roepen maar wat, of voeren zonder na te denken een maatregel in, die vervolgens niet strookt met andere sectoren of regels voor andere groepen binnen de samenleving. Ditmaal zijn scholieren de dupe hiervan.

