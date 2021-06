D66’er Sjoerd Sjoerdsma viert feest: Nederland geeft zijn soevereiniteit nu écht weg aan de EU

Tweede Kamerlid voor D66 Sjoerd Wiemer Sjoerdsma is enorm blij. De rest van de Tweede Kamer heeft namelijk zijn voorstel aangenomen om het kabinet op te roepen “niet langer in de weg [te gaan] liggen bij fundamentele hervormingen van Europa.” In gewone mensentaal betekent dit: Nederland laat een meerderheid van de EU voortaan bepalen wat er gebeurt. Weg met het veto, dat gebruikt kon worden om onze eigen belangen te beschermen. We leveren ons dankzij Sjoerdsma dus met huid en haar uit aan de EU.

“Voorstel aangenomen! Nederland gaat niet langer in de weg liggen bij fundamentele hervormingen van Europa,” schrijft D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heel blij op Twitter. “Of het nu om klimaat, migratie, veiligheid of mensenrechten gaat: dit is nodig. Deze open en realistische houding past bij Nederland.”

Zijn motie leest:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Conferentie over de Toekomst van Europa van start is gegaan; constaterende dat burgerconsultaties een centrale rol spelen bij de conferentie; overwegende dat een constructieve discussie over de toekomst van Europa niet gebaat is bij het bij voorbaat vastleggen van de uitkomst van de conferentie; verzoekt het kabinet, niet bij voorbaat verdragswijzigingen uit te sluiten als deze de belangen van Nederland en de Europese Unie behartigen, en gaat over tot de orde van de dag. Sjoerdsma

Dit komt er natuurlijk gewoon op neer dat Sjoerdsma en alle partijen die hiervoor hebben gestemd ons land in de uitverkoop hebben gedaan. En Sjoerdsma vindt dat dus reden voor een feestje. Ongelooflijk.

En dat brengt me bij de partijen die hiermee akkoord zijn gegaan. Let héél goed op. Want je ziet bij één partij een groen vinkje, waar je dat niet zou verwachten op basis van hun retoriek in de aanloop naar de verkiezingen:

Nee, ik heb het niet over de VVD. Daar verwacht je dit tegenwoordig juist wél van. Sterker nog, het VVD-verkiezingsprogramma was uitgesproken links én eurofiel.

Nee. Waar ik het over heb is JA21. Want oh, oh, oh, wat zijn Eerdmans en co. toch EU-kritisch. Of sceptisch. Of in ieder geval pro-nationale belangen en soevereiniteit. Maar nu steunen ze opeens tóch dit voorstel, dat ondanks totaal overbodige, hilarische bewoordingen als “bij voorbaat” natuurlijk gewoon een overgave is van Nederland aan de EU. Vrijwillig. Sterker nog, geheel op eigen initiatief!

“Ik wist niet dat JA21 zo pro-EU was,” schrijft opiniemaker Jan Roos dan ook op Twitter.

Ik wist niet dat JA21 zo pro EU was. pic.twitter.com/NCAueKoGpO — Jan Roos (@LavieJanRoos) June 16, 2021

Nou, vanaf nu weten we dus beter. D66 kan tevreden zijn: samen met wat hulp van de goede eurofiele vrienden van JA21 is het nu écht einde oefening wat betreft de Nederlandse soevereiniteit. Brussel mag ons land gaan regeren, met onderkoning Sjoerd Sjoerdsma als gouverneur. Feest!