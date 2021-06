DDS Poule des Vaderlands #4: Politici en BN’ers voorspellen uitslag Oranje – Tsjechië

We zijn vanavond alweer aanbeland bij de eerste ´alles of niets´ wedstrijd voor Oranje dit EK. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest neemt ons regenboogelftal het vanaf 18.00 uur op tegen het norse Tsjechië. Als het aan de voorspellers van de DDS Poule des Vaderlands ligt zal het een zwaarbevochten wedstrijd gaan worden. Allen voorspellen ze een eindzege voor Oranje, maar volgens Henk Westbroek, Caroline van der Plas en Machiel de Graaf zullen we de wedstrijd moeten uitzitten tot ver in de verleningstijd.

Geen wissels, geen invallers, want de opstelling van de ´DDS Poule des Vaderlands´ is nog altijd ongewijzigd en bestaat ook deze keer weer uit:

Fleur Agema (PVV), Richard de Mos (Hart voor Den Haag), Caroline van der Plas (BBB), Robin Pors (The Vengaboys), Henk Westbroek (Legend), (La Vie) Jan Roos, Wybren van Haga, Joost Eerdmans (JA21), Machiel de Graaf (PVV) en Hendrikus Velzing (FVD).

Zoals gezegd: Henk Westbroek, Caroline van der Plas en Machiel de Graaf denken dat Oranje er pas in de verlening met de winst vandoor zal gaan. Joost Eerdmans, Robin Pors en Hendrikus Velzing voorspellen een kleine overwinning voor het elftal van Frank de Broer. Kortom: het lijkt er -volgens ons eigen panel- op dat deze eerste knock-out wedstrijd dit EK voor Oranje meteen de spannendste wedstrijd tot nu toe zal gaan worden!

Fleur Agema (PVV)

3-1 voor Nederland

Richard de Mos (Hart voor Den Haag):

2-1 voor Nederland

Caroline van der Plas (BBB):

2-2 voor gelijkspel, Nederland wint na verlenging

Robin Pors (The Vengaboys):

2-1 voor Nederland

Henk Westbroek:

2-2 voor gelijkspel, Nederland wint na verlenging

(La Vie) Jan Roos:

2-0 voor Nederland

Wybren van Haga:

3-2 voor Nederland

Joost Eerdmans (JA21):

1-0 voor Nederland

Machiel de Graaf (PVV):

2-2 voor gelijkspel, Nederland wint na verlenging

Hendrikus Velzing (FVD):

2-1 voor Nederland

