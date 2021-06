De onderworpen Nederlandse burger laat zich graag kastijden: het lijkt hier wel totalitair China

De onderworpen burger laat zich graag kastijden, schrijft auteur Frits Bosch. Nederland is bezig zichzelf af te sluiten voor kritische geluiden, of dat nu gaat over klimaat of identiteitspolitiek. En wat doen de critici? Die pikken dat gewoon. Frits: “De onderworpen brave burger zal het biet zijn. Zolang er brood en spelen is vindt hij/zij alles prima.”

Het gaat reuze goed met Nederland, dat gave landje aan de Noordzee. Er vindt steeds meer dwang plaats. Ons land lijkt steeds meer op totalitair China, zie bijvoorbeeld Big Brother-achtige IT, overal camera’s, klimaathype en identiteitspolitiek.

We worden een echt totalitair landje. Illiberaal wordt gegoten in een liberaal jasje, als zijnde het beste voor de mensheid, “burger, hoe kun je ertegen zijn, het is goed voor u!” Deugers claimen ‘beschaafd’ te zijn, geciviliseerd te zijn en ze zetten zich af tegen types als Geert Wilders en Thierry Baudet die deze beschaafdheid immers niet bezitten. Lieden die deze beschaafdheid niet bezitten worden aangevallen op ‘hun toon’ (Geert Wilders!). Hen kan dan van alles voor de voeten geworpen worden. Het gaat er dan niet om of het ‘waar’ is wat beweerd wordt. Dat boeit niet. Het gaat er om dat je de ander in de verdediging hebt gedwongen, in de tang hebt genomen.

Daarmee wordt ook de kritische burger buiten spel gezet. Want als je wel achter ‘onbeschaafdheid’ schaart, dan wordt je gecanceld. Dan ben je minderwaardig. Welke eerzame burger wil ‘je bent een racist, islamofoob, xenofoob en een racist’ en erger naar z’n hoofd geslingerd krijgen?! Illustraties bij de vleet.

Een bekend voorbeeld vind ik hoe het onze dierbare Zwarte Piet is vergaan. Deze ooit zo populaire historische figuur is geleidelijk van z’n voetstuk gestoten door voortdurend te zeggen: “Zwarte Piet is racistisch.” KOZP heeft een reuzegoede job gedaan. We hoorden het cultureel antropoloog Sinan Cankaya in EenVandaag nog eens zeggen, alsof u dat al niet wist. Hij zei er net niet bij “en als u meent dat Zwarte Piet het toppunt van inclusie is (dat vind ik, FB), dan bent u een racist!”, maar dat vloeit er wel uit voort.

Dat is wat er gaande is. Zo steekt het debat in elkaar. De onderworpen burger is klem gezet door ‘intellectuelen.’ Zij vormen de deugende elite, die het zo goed met de burger en het land voor hebben. Wee je gebeente als je er anders over denkt! De onderworpen brave burger zal het biet zijn. Zolang er brood en spelen is vindt hij/zij alles prima. Dan laat de calvinist zich graag kastijden.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

