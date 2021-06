De sport bh krijgt een steeds prominentere plek in de kledingkast van vrouwen

Toen u afgelopen weekend lekker actief bezig was, merkte u iets verontrustends op: een behoorlijk aantal vrouwen leven zonder goede sport bh’s te dragen. Het was pijnlijk om ze te zien.

WAAROM ZIJN SPORT-BH’S BELANGRIJK?

Lichamelijke activiteit zorgt ervoor dat borsten op en neer stuiteren. Voortdurende en repetitieve bewegingen kunnen leiden tot pijn, pijn en verslapping.

Sportbeha’s zijn gemaakt om deze bewegingen te verminderen. Borsten hebben geen spieren, maar zonder de juiste ondersteuning kunnen de huid en de ligamenten van Cooper (ligamenten in de buurt van de borst die ze hun grootte en vorm geven) afbreken en verslapping veroorzaken. Zodra de ligamenten van uw Cooper zich uitstrekken, kaatsen ze niet terug.

Het maakt niet uit hoe groot uw borsten zijn, iedereen ervaart stuitingen tijdens lichamelijke activiteit. Daarom moet elke vrouw, ongeacht de maat, een sportbeha dragen tijdens het hardlopen of sporten, zoals de panache sport bh.

SOORTEN SPORT BH’S

Compressie Bh’s werken zoals ze klinken, door borsten tegen de borst te drukken om beweging te beperken.

Een voorgevormde sport bh biedt iedere cup extra ondersteuning en vorm aan. De meeste reguliere bh’s zijn inkapselings-beha’s en hebben dit niet. Een voorgevormde sport bh met high support beschikt over een cup gemaakt van een dun laagje foam. Dit laagje zorgt voor iets meer body en bovendien blijft de bh hierdoor zijn mooie ronde vorm behouden. Daarbij dient het foam ook als een soort padding: uw tepels zijn hierdoor onzichtbaar.

Gecombineerde compressie- / inkapselings-beha’s combineren compressie met individuele cups en bieden de meeste ondersteuning.

BH-tanks, zijn tanktops met een ingebouwde plank-BH. Deze zijn oké voor activiteiten met een lage impact, maar niet voor hardlopen.

De medische bh is er voor de vrouwen die na een operatie behoefte hebben aan een hierbij passende borstenhouder. Deze bh kunt u snel aan- en uittrekken en dankzij voorsluiting nog eenvoudiger in gebruik.

Ten slotte zijn er verschillen in bandjes. Spaghettibandjes bieden minder steun dan bredere banden. Racerback-bandjes zijn meer ondersteunend dan zowel spaghetti als scoopback.

Geef uw sport bh aandacht en zorg

Zelfs als u de beste sportbeha ooit hebt gevonden, zul u hem uiteindelijk moeten loslaten. Helaas verliest een sportbeha op een gegeven moment zijn elasticiteit. Er zijn echter manieren waarop u de levensduur kunt verlengen: handwas en hang ze droog. Het gebruik van een speciaal wasmiddel of sportwas kan helpen om uw hightech stoffen veel langer mee te laten gaan. Het kopen van een speciaal wasmiddel voor uw hardloop-, tennis- of sportkleding kan een onnodige extra uitgave zijn; op de lange termijn bespaart u echter veel meer doordat u uw hightech kleding niet zo vaak hoeft te vervangen. Bovendien, als de stof begint op te stapelen en / of de beweging toeneemt en de ondersteuning afneemt … is het tijd om het los te laten.

