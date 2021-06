Dion Graus (PVV) neemt een advocaat in de arm in strijd tegen MeToo-“laster”: ‘Hij gaat dit onrecht met hand en tand bestrijden’

PVV-Kamerlid Dion Graus heeft er helemaal zijn buik van vol dat hij publiekelijk beschuldigd wordt van misdragingen naar een vrouwelijke PVV-medewerker. Niet alleen is dat volgens Graus de grootst mogelijke onzin, maar hij heeft nu zelfs “Mr. Machteld Roethof in de arm genomen om dit onrecht met hand en tand te bestrijden,” aldus de PVV in een statement.

“Nadat eerdere civiel- en strafrechtelijke aanvallen strandden, wordt er opnieuw trial by media gevoerd zonder dat er aangifte is gedaan en concreet bewijs ontbreekt,” stelt de PVV in een persbericht dat de partij gestuurd heeft namens Tweede Kamerlid Dion Graus. Omdat hij zijn buik zo vol heeft van alle aanvallen heeft hij nu “op eigen initiatief een verzoek ingediend om een onafhankelijke adviseur integriteit een oriënterend onderzoek uit te laten voeren.”

Natuurlijk werpt Graus de aantijgingen van seksuele intimidatie “van zich af en ziet [hij] het onderzoek met vertrouwen tegemoet.” Daar voegt de partij aan toe dat ‘het verspreiden van leugens, laster en smaad strafbaar is en iemand beschuldigen op basis van valse verklaringen, gedaan door anonieme bronnen, zonder gefundeerd onderzoek, niet van deze tijd.’

Hij zegt dan ook op een “eerlijk proces” te hopen “waarbij eerst de onderzoeksresultaten worden afgewacht.” Zijn advocate gaat hand in hand met Graus strijden tegen “dit onrecht,” aldus de partij en dus Graus zelf.

Natuurlijk was het, toen het NRC Handelsblad met het nieuws naar buiten kwam dat een ex-fractiemedewerker Graus beschuldigde van #metoo-praktijken, niet voor het eerst dat Graus dit soort aantijgingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Maar er was wel iets heel opvallends aan de hand met het bericht van de NRC. Er werd immers ook in beweerd dat de beschuldigingen zo problematisch waren dat toenmalige Kamervoorzitter Khadija Arib hem een verbod had opgelegd om in de Tweede Kamer te komen, “behalve bij stemmingen.”

Het enige probleem met die beschuldiging? Huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp – van D66, en dus geen vriendin van PVV’ers – liet heel snel weten dat dit aperte nonsens waren. Hem was helemaal niet de toegang tot de Kamer ontzegd.

Er zijn natuurlijk twee opties. De eerste is dat Graus wél gedaan heeft waarvan hij beschuldigd wordt. In dat geval moet hij verantwoordelijk gehouden worden, want dat soort gedrag is – zoals Geert Wilders ook regelmatig onderstreept – onacceptabel. Maar aan de andere kant is het óók mogelijk dat er niets van klopt. En, tja, in dat geval moet Graus’ naam natuurlijk gezuiverd worden. En niet een beetje ook!