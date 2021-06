Doorgeslagen klimaatfascisten promoten “je eigen CO2-budget voor vlees eten en vliegen”

We zijn echt in de eindtijd aanbeland hè? Hoe anders te verklaren dat we totaal doorgedraaide gekken die “een CO2-budget voor burgers” niet alleen serieus nemen, maar ook nog eens promoten in de media? In de gróte, mainstream media?

Bij RTL Nieuws zijn ze heel blij aan het fantaseren over een schrikbeeld van ieder weldenkend mens. Want, zegt de zender, het is best mogelijk om burgers een “CO2-budget” te geven. Dan krijgen Nederlanders dus een “maximale CO2-uitstoot” voor hun leven – voor reizen, vlees eten, en zelfs het gebruik van energie. Als je over je verbruik heen gaat moet je bijbetalen… maar wie duurzaam leeft – wat inhoudt, leeft alsof hij niet echt leeft, en dus zo onzichtbaar mogelijk is – kan juist geld krijgen.

Ongelooflijk genoeg stelt RTL dat veel Nederlanders deze nachtmerrie van totale staatscontrole op alles dat je doet wel zien zitten. Goddank is het nog altijd een minderheid, maar het is wel een groep die significant is: 36%. En de achterlijke generatie die nu opgroeit kennende gaan zij die cijfers nog heel erg naar boven bijstellen, want die generatie van zogenaamde ‘rebellen’ doet werkelijk alles dat de machtshebbers willen.

En wacht… als dit systeem inhoudt dat bedrijven meer moeten gaan betalen, dan is opeens 67% van de Nederlanders voor deze gekte. Laat dit even goed op je inwerken. Twee derde van de Nederlanders vindt het dus prima dat ze totaal gecontroleerd gaan worden door de staat, en dat leven feitelijk belast wordt. Want ja, daar komt CO2-uitstoot op zo’n manier belasten op neer. Door te léven stoten we immers CO2 uit.

Dat is al erg genoeg. Maar wacht, RTL kan er nog gewoon een schepje bovenop doen. Want in dit volstrekt dystopische artikel legt RTL even haarfijntjes uit hoe zo’n idiote regeling in zijn werk zou gaan:

“Om toch een beeld te geven: er wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 0,7 ton CO2 voor vliegreizen. Daarvan kun je nog net niet met twee personen op en neer vliegen naar Bordeaux. Wie elk jaar naar Azië wil moet dus CO2-punten bijkopen of gewoonweg kiezen voor een duurzamer (trein)tripje binnen Europa.”

Je reismogelijkheden worden dan dus beperkt door een totalitaire staat. En de beperkingen van je eigen budget.

“Verder is er rekening gehouden met een ‘budget’ voor 41 kilo aan steaks per huishouden. Wie CO2-punten wil besparen kan ook voor een duurzamer alternatief gaan: kip. Daarvan kun je, voor dezelfde CO2-uitstoot, 205 kilo kopen per jaar voor een huishouden. Ter vergelijking: de vleesconsumptie is op dit moment 78 kilo per jaar per, let op, persoon.”

Het soort samenleving dat we hierdoor krijgen? Een totalitaire staat en een maatschappij die tot op het bot verdeeld is tussen de have nots die nergens naartoe kunnen en niet eens kunnen eten wat en wanneer ze willen, en de haves: een superrijke elite die gewoon even wat extra bijlegt om hun hedonistische extravaganza te financieren.

Dit is een Hunger Games-maatschappij in aanmaak. De totalitaire maatschappij die Mao Zedong in China creëerde is er werkelijk niets bij.

Iedereen die de vrijheid en gelijkheid ook maar een beetje hoog in het vaandel heeft staan móét zich met volle kracht verzetten tegen dit ‘persoonlijke’ CO2-budget. Dit kunnen en mogen we écht niet accepteren. Nu niet. Nooit niet.