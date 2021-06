Europees Parlement keurt met overweldigende meerderheid het coronapaspoort goed: ‘Herstel bewegingsvrijheid’

Met een overweldigende meerderheid heeft het Europese Parlement vanochtend ingestemd met de invoering van een coronacertificaat, waarmee EU-burgers de grens in de hele Unie kunnen oversteken. Zo lang het certificaat, wat op papier of in een app getoond kan worden, maar aangeeft dat de persoon antistoffen tegen corona heeft dankzij een vaccinatie of recente besmetting, dan wel negatief getest is op Covid-19.

Met 546 stemmen voor en 93 tegen stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met de maatregel, die op 1 juli aanstaande van kracht moet worden. Alle lidstaten moeten meedoen aan het programma, waaronder dus ook Nederland.

De voorzitter van de commissie die gaat over burgerlijke vrijheden, Juan Fernando López Aguilar, is bijzonder blij met de voorstem: “Vandaag heeft het Parlement tempo gemaakt met het herstellen van de bewegingsvrijheid en een volledig functionerende Schengenzone, terwijl we het gevecht tegen de pandemie voortzetten.” Door de maatregel zal er “veilig en gecoördineerd reizen mogelijk zijn deze zomer,” aldus Aguilar.

