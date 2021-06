‘Fidan en Renze weggehaald van De Vooravond vanwege Akwasi en z’n omroep’

De reden dat BNNVARA de presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer heeft weggehaald van De vooravond, is omdat ze niet gepruimd worden door de nieuwe omroep ZWART, die met de van oudsher linkse mediamakers gaat samenwerken. ZWART, opgericht door onder anderen rapper Akwasi, heeft niets op met het tweetal.

“Renze en Fidan liggen niet echt goed in die hoek, op z’n zachtst gezegd,” legt voormalig GroenLinks-Kamerlid en politiek columnist Zihni Özdil uit: “Als je denkt dat de samenwerking van BNNVARA met de gesubsidieerde pigment-meters van ‘ZWART’ hier geen rol in speelt, ben je naïef.”

Dat Ekiz en Klamer op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging, heeft wat Özdil alles te maken met de verpreutsing van de Nederlandse televisie. “Ik was al verbaasd dat het zo lang duurde. In de almaar braver wordende Nederlandse mediacultuur der nikszeggende middelmatigheid, is er uiteraard geen plek voor Renze Klamer en Fidan Ekiz,” schrijft hij op sociale media: “Ze hadden soms een eigen mening, potverdriedubbeltjes nog aan toe.”

