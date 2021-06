Filmpje! Geert Wilders legt de vinger op de zere plek: ‘Vaccineer kinderen alleen als dat voor henzelf nut heeft!’

Tijdens het debat over de coronacrisis donderdag confronteerde PVV-leider Geert Wilders zorgminister Hugo de Jonge van het CDA met een brief die dezelfde dag verschenen was in bepaalde kranten. De brief was geschreven door medische experts. Hun boodschap? Vaccineer minderjarigen niet. Wilders deelt die opvatting. Want, zei hij, “je moet kinderen vaccineren als het voor henzélf nut heeft, en niet voor een ander.”

“De minister heeft ongetwijfeld kennis genomen van een in één van de ochtendkanten [red.: De Telegraaf] van een aantal artsen,” zei Wilders tijdens de termijn van CDA-minister Hugo de Jonge tegen de bewindsman. Er waren een vaccinoloog bij betrokken, een immunoloog, en ga zo maar door. “Die zeggen, je moet dat niet doen. Kinderen worden niet ernstig ziek,” aldus Wilders waarbij hij het standpunt van de experts samenvatte, “de kans dat ze ernstig ziek worden is heel erg klein, overlijden is nagenoeg nul. De kans dat ze aandeel hebben in de verspreiding is ook volgens de Britse Medical Journal praktisch nul.”

“Je moet kinderen vaccineren als het voor henzelf nut heeft,” zei Wilders vervolgens, “en niet voor een ander.” Daarna noemde hij Karoly Illy, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Die zegt ook, aldus Wilders: “Niet doen.”

“Als ze zélf een risico lopen prima, maar niet om het risico van anderen. En dat is natuurlijk bij kinderen absoluut waar,” concludeerde Wilders die aangaf blij te zijn dat De Jonge daarom liever zou hebben dat meer volwassenen zich ‘vrijwillig’ zouden “laten prikken.”

Maar… diezelfde De Jonge geeft wel aan dat als dat niet lukt, tja, dan vindt hij dat er toch gekeken moet worden naar minderjarigen. Wilders vindt dat niet. “Het is geen koehandel,” aldus de PVV-leider. “Je kan geen koehandel drijven met kinderen. Stel nou dat het onverhoopt tegenvalt. Dat dat niet is wat u bereiken wilt. Dan kunt u niet zeggen, ‘nou dat valt tegen met die volwassenen, kom op kinderen! Jullie hebben er zelf geen last van, misschien krijg je zelfs van die vaccinatie wel last, in ieder geval is het niet nodig voor je eigen gezondheid want de kans dat je overlijdt of in het ziekenhuis komt is nagenoeg nul, hup, voor de groepsimmuniteit gaan we het tóch doen.’ Dat vind ik gewoon niet gepast voor kinderen,” aldus Wilders. ”

“Het is geen koehandel. Of je hebt een reden dat je het voor die kinderen doet, dat het voor die kinderen beter is. Nou ja, iedereen zegt, inclusief de voorzitter van de vereniging die over kinderen gaat, ‘niet doen,’ ja, dan moeten wij dat ook niet doen. Dan moeten we dat ook niet láten doen.”

“Je moet het nooit doen als koehandel. Blijf van die kinderen af,” sloot Wilders zijn interruptie af.

We gaan zien wat hiermee gebeurt. Want als je de teneur ziet van de woorden die het kabinet uitslaat de laatste tijd krijg je toch de indruk dat ze daar wel degelijk voorbereidingen aan het treffen zijn voor zo’n “koehandel.” En dat zou, inderdaad, heel zorgelijk zijn. Want zoals Wilders terecht stelt, je moet kinderen laten vaccineren om ze zelf te laten beschermen; niet omdat dit misschien goed is voor ánderen.

En trouwens, dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Vaccineren doe je voor jezelf, net als gezond eten, medicijnen innemen, en je handen wassen zodat je niet als je stiekem in je neus peutert jezelf ziek maakt omdat je overal allerlei bacteriën hebt opgelopen.