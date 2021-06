Fleur Agema gaat los op Marion ‘kuchje in supermarkt’ Koopmans: “Hou op met angst in onze samenleving te pompen”

Op Twitter laat PVV-Kamerlid Fleur Agema viroloog Marion Koopmans alle hoeken van virtuele de kamer zien. Want, zegt ze tegen de wetenschapster die moppert over winkelpubliek met een beetje keelpijn (jeetje!): “Hou op met angst in onze samenleving te pompen!”

Hou op met angst in onze samenleving te pompen. Die dame was misschien wel getest. Of gevaccineerd. Of heeft hooikoorts. Niet elk kuchje is corona! https://t.co/1KU9a0AbNP — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 28, 2021

Zo, die kan mevrouw de viroloog in haar – ondertussen ongetwijfeld goed gevulde – zak steken.

Het is heerlijk om te zien: Fleur Agema is he-le-maal klaar met de angstaanjagerij en paniekzaaierij van de onderhand, helaas, extreem bekende figuren. Gisteravond ging het Kamerlid voor de PVV dan ook even goed los op Twitter, met name in reactie op getwitter van Marion Koopmans.

Koopmans was met haar 92-jarige moeder – die toch al lang ingeënt is, zou je denken, en daardoor vrijwel zeker jarenlang zo niet de rest van haar leven (hoe lang dat ook maar moge zijn) beschermd is tegen het Chinese killervirus – even naar de winkel gegaan. En wat er daar gebeurde bezorgde haar zo ongeveer de rillingen.

De mevrouw die hen hielp zei op een gegeven moment namelijk: “Wacht, ik loop even naar achteren voor een slokje, want ik heb keelpijn.”

Nou, dat was tegen het zere been van mevrouw Koopmans. Keelpijn! Wat doe je aan het werk?! Blijf thuis bij klachten, BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN!

Dat je 92 jarige moeder ff een boodschap doet en de dame die helpt hoest en zegt “ wacht ik loop ff naar achteren voor een slokje want ik heb keelpijn”. Dat is “ thuisblijven bij klachten” — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) June 27, 2021

Fleur Agema vindt die reactie van Koopmans volstrekt belachelijk. Sterker nog, ze is helemaal klaar met dit soort paniekzaaierij. “Hou op met angst in onze samenleving te pompen,” zegt ze direct tegen Koopmans. “Die dame was misschien wel getest. Of gevaccineerd. Of heeft hooikoorts. Niet elk kuchje is corona!”

Precies. Of ze had te lang voor de airco gezeten. Of ze had haar keel beschadigd door hard voedsel te eten en niet goed te kauwen. En misschien wilde zij ook wel liever thuis blijven, maar had haar werkgever dan een probleem omdat er niet genoeg mensen waren.

En dit was niet de enige tweet waarin Agema duidelijk maakte dat ze klaar is met de angstaanjagende berichtgeving over corona. Want in een ándere tweet reageert ze ook woedend op een nieuw item van Nieuwsuur, waarin het natuurlijk weer vooral over deze of gene variant gaat.

Ook in dat geval zegt Agema dat er opgehouden moet worden met het verspreiden van angst. “98% van de 70-plussers heeft antistoffen. Daar ging het om,” schrijft ze.

Stop met angst in onze samenleving te pompen. 98% van de 70-plussers heeft antistoffen. Daar ging het om. @Nieuwsuur https://t.co/BuQX2c4aM9 pic.twitter.com/Icu6SNv95v — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) June 28, 2021

Zo. Welkom bij de club van, voor en door mensen die wel een keertje nuchter willen praten over het coronavirus, Fleur!