Fleur Agema (PVV) betrapt kabinet: ‘Coronaregels nu gekoppeld aan vaccinatiegraad. Dat was niet de afspraak!’

De IC-capaciteit wordt teruggeschaald naar het oude niveau van voor de crisis terwijl een heel scala aan maatregelen wél van kracht blijft. Want opeens worden die regels gekoppeld aan de coronavaccinatiegraad. PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema vindt dat natuurlijk onacceptabel. “Dat was niet de afspraak!” schrijft ze op Twitter.

Toen we vorig jaar begonnen met allerlei stringente coronamaatregelen – afstand houden, mondkapjes, handen wassen, en later zelfs lockdowns, gedwongen sluitingen, gedwongen thuiswerken, scholen dicht en ga zo maar door – werd ons verteld dat dit nodig was om de druk op de zorg te verminderen. De IC’s lagen vol! Er waren niet genoeg ziekenhuisbedden! Daarom moesten er allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen worden aangekondigd, van de mondkapjesverplichting tot ‘dringende adviezen’ qua aantal bezoekers dat we konden ontvangen, de gedwongen sluiting van winkels, gedwongen thuiswerken, en wat dies meer zij.

Maar momenteel loopt het aantal ziekenhuisopnames razendsnel terug. En ja, dat geldt ook voor de bezetting van de IC’s. Sterker nog, er worden zo weinig mensen opgenomen op de intensive care, met coronaklachten, dat de capaciteit wordt teruggebracht “naar het niveau van voor de pandemie.” Te weten: 1.150 bedden. Prima, maar wat zo gek is: een heel scala aan coronamaatregelen zijn nog wél van kracht. Want opeens zijn de regels niet meer gekoppeld aan de “druk op de zorg,” Maar aan de vaccinatiegraad.

PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt dat volstrekt bezopen. En terecht, natuurlijk, want het kabinet speelt gewoon een dubbelspel. “Kabinet koppelt coronaregels nu tot september aan vaccinatiegraad,” schrijft ze op Twitter. “Dat was niet de afspraak! Mainstream media, is daar iemand?”

Om haar vraag te beantwoorden: nee, helaas Fleur, de mainstream media vinden dit helemaal niet interessant. Zij gaan helemaal mee in het narratief van het kabinet. Niet omdat ze daartoe gedwongen worden, maar omdat ze hetzelfde wereldbeeld en dezelfde politieke doelen hebben.

Heel goed dat Agema het dubbelspel van het kabinet doorziet. En nu doorpakken!

