Fleur Agema (PVV) wil geen minderjarigen vaccineren: ‘Offer geen kinderen op het altaar van de immigratiepolitiek!’

Vandaag besloot minister Hugo de Jonge dat alle kinderen van 12-17 jaar een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Gisteren sprak Omroep ON! hier al over met PVV-Kamerlid Fleur Agema. Die gaf aan dat volledig belachelijk te vinden omdat kínderen het probleem in haar ogen niet zijn. Nee, het échte probleem is de lage vaccinatiebereidheid onder allochtonen. Laat de minister dáár eerst maar iets aan doen, vindt Agema!



“De minister wil heel graag kinderen van 12 tot 17 inenten tegen corona,” aldus PVV-Kamerlid Fleur Agema tegen Ernst Lissauer van Omroep ON! “Ik vind dat best zorgelijk dat hij actief alle kinderen gaat uitnodigen daarvoor, want er zitten toch wat haken en ogen aan vaccinaties. Er zijn natuurlijk bijwerkingen die kunnen optreden, maar wij vinden ook dat de ouders en de kinderen samen moeten beslissingen over wat er gaat gebeuren.”

“Ik voorzie wel spanningen” in dat opzicht zei ze. Want er zullen gezinnen zijn waarin de ouders wél willen dat het kind gevaccineerd wordt, maar waarin het kind het zelf niet wil – en andersom natuurlijk ook. “Kijk, wij hebben het standpunt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen over vaccinatie, of mensen het wel of niet willen. Maar je moet geen ruzies in huis krijgen hierom.”

Want voor de PVV is dit het probleem: dat er mogelijk spanningen gecreëerd worden in gezinnen, en dat kinderen worden aangemoedigd zich te vaccineren. De overheid gaat daar vanaf vandaag een actieve rol in spelen. De PVV vindt het prima dat er kinderen zijn die zich willen laten vaccineren. Maar dat moet zonder welke vorm van druk dan ook gebeuren.

In plaats van vol in te zetten op het vaccineren van kinderen heeft Agema een ánder aanpak voor ogen. Er zitten namelijk, zegt ze, “witte vlekken in het vaccinatiebeleid. Dat gaat vooral om niet-Westerse allochtonen. Daar is de vaccinatiebereidheid zeer laag.” De angst is daarom dat als er een “besmettelijkere variant” in omloop komt, die dan vooral huis gaat houden onder allochtone Nederlanders, wat dan weer voor drukte in ziekenhuizen en met name op IC-afdelingen gaat zorgen.

Met andere woorden, volgens Agema wil De Jonge nu kinderen – en dan met name autochtone kinderen natuurlijk – vaccineren omdat er te veel allochtonen zijn die zich niet willen laten “prikken,” zoals we dat tegenwoordig zo mooi eufemistisch moeten zeggen.

“Ik vind niet dat je de kinderen moet offeren op het altaar van de immigratiepolitiek,” aldus Agema: “Dus ik vind het niet terecht dat de minister kinderen actief gaat uitnodigen. Mensen die een prik wíllen krijgen kúnnen ‘m wat mij betreft krijgen, maar het áctief uitnodigen van alle 12- tot 17-jarigen gaat ons een stap te ver. Begin eerst eens met het overhalen van de allochtonen die nu massaal niet meedoen.”

Hoe dan ook, de PVV heeft deze strijd verloren. Want De Jonge heeft vandaag, na advies van de Gezondheidsraad hierover, laten weten alle 12- tot en met 17-jarigen wél actief uit te nodigen voor een inenting.