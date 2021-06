Forensisch accountants keuren lafhartige mondkapjesdeal Van Lienden helemaal goed

Het eerste onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden heeft geen aanwijzingen voor integriteitsschendingen opgeleverd, zo liet demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) weten aan de Tweede Kamer. Juridisch is er dus niks aan de hand, maar moreel blijft het schandalig.

De resultaten van dit onderzoek kon je van mijlen ver zien aankomen. Die hele mondkapjesdeal van Sywert van Lienden was volstrekt legaal, maar dat is natuurlijk niet het probleem. Het probleem is dat het ministerie van Volksgezondheid de herhaaldelijke kritiek van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) gewoon negeerde en vervolgens een complete amateur 100 miljoen euro voorschoot om veel te dure en overbodige mondkapjes per schip naar Nederland te laten verplaatsen.

Dit onderzoek fungeerde dus eigenlijk gewoon als manier om tijd te rekken, in de hoop dat de hele boel zou overwaaien. Van Lienden lijkt de media namelijk zoveel mogelijk te vermijden, en als hij al wat zegt komt het eigenlijk altijd neer op ‘geen commentaar’. Dat is ook de reden waarom hij zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd: lafjes de luwte buiten de bubbels van Den Haag en Hilversum opzoeken.

Meneertje Sywert wacht nu dus mooi in alle rust af tot ook verdere onderzoeken uitwijzen dat het allemaal prima is wat er is gebeurd. In de tussentijd zoekt hij leuk naar een goed doel om het geld aan te doneren, tot er geen haan meer naar kraait en we er na een jaar of twee achter komen dat nog steeds geen enkel goed doel zijn 9 miljoen euro heeft mogen ontvangen.