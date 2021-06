Geert Wilders: “Gooi dat Allah-aanbiddend tuig dat wil sterven als een martelaar linea recta ons land uit”

De Haagse jihadist Moussa L. is door de politie verjaagd toen hij actie wilde voeren bij de terroristenafdeling van de gevangenis in Rotterdam, omdat er negen jaar cel is geëist tegen twee mannen vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag. De ex-rapper heeft aangekondigd dat hij wil sterven als een martelaar en dat zijn ‘geduld opraakt’, meldt De Telegraaf. Wat PVV-leider Geert Wilders betreft trapt Nederland hem direct het land uit.

Hier de hele tweet van Wilders:

Gooi dat Allah-aanbiddend tuig dat wil sterven als een martelaar linea recta ons land uit. Dit kabinet is knettergek: het haalt Syriëgangers naar NL en laat de islamitisch extremisten die hier willen sterven vrij rondlopen. https://t.co/THCqpKhY2a via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 7, 2021

“Gooi dat Allah-aanbiddend tuig dat wil sterven als een martelaar linea recta ons land uit. Dit kabinet is knettergek: het haalt Syriëgangers naar NL en laat de islamitisch extremisten die hier willen sterven vrij rondlopen.”

L., die werkt onder de naam Abu Ilias, lijkt op het punt te staan om zelf een terroristische aanslag te gaan plegen. “Ik volg jihadist Abu Ilias en zijn entourage al geruime tijd op sociale media”, zegt de Vlaamse kenner van de radicale islam Peter Velle in De Telegraaf. “Ze zijn echt gevaarlijk. Hij heeft veel sympathisanten in onder meer Antwerpen. Bij ons is er een nieuwe sharia-lichting opgestaan.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ilias klinkt als een stereotype islamist. Hij geeft het Westen de schuld van het vermoorden van moslims en plaatst die groep in de slachtofferrol zodra ze zich ‘verdedigen’. De man heeft zelf een crimineel verleden en heeft vastgezeten voor het ronselen van Syriëgangers, maar Nederland is het probleem omdat het hier niet wordt toegestaan dat iemand zichzelf en anderen op gaat blazen met een autobom of bomgordel. Je mag als islamistische moslim ook helemaal niks meer in dit land…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!