Geert Wilders laaiend op ‘linkse drammers’ Efteling om vervanging Monsieur Cannibale door Sindbad de Zeeman

Het linkse deugvolk wil dat Efteling-attractie Monsieur Cannibale verdwijnt. Nou, daar denkt Geert Wilders héél anders over. “Hou op met dat politiek correcte inclusieve linkse gedram!” schrijft hij op Twitter. Want Monsieur Cannibale moet gewoon open blijven.

Het is algemeen bekend dat Geert Wilders een groot fan is van de Efteling. Hij gaat er met enige regelmaat naartoe, en liet tijdens de ronduit dictatoriale lockdown meermaals weten dat hij het pretpark enorm miste. Toen bekend werd dat de Efteling weer open moest gaan, liet hij dan ook meteen weten erop uit te trekken. Gewone burgers konden hem daar zelfs bij vergezellen. Zó fantastisch vindt de PVV’er de Efteling.

Maar nu is hij boos. Woedend, zelfs. Want het linkse deugvolk heeft besloten dat de attractie Monsieur Cannibale moet verdwijnen. De reden laat zich raden: deze oude attractie, waar mensen al jaren en nog eens jaren van genieten, zou “racistisch” zijn. Daar heeft nooit iemand last van gehad, sterker nog, mensen hebben altijd genoten van deze attractie, maar het deugvolk heeft besloten dat dit tóch zo is, dat heel veel mensen daar zogenaamd onder lijden, en dus is het einde oefening.

Want ja, de Efteling heeft de deugers hun zin gegeven. Monsieur Cannibale verdwijnt en wordt vervangen door Sindbad de Zeeman, een karakter uit Duizend En Één Nacht.

Dit heeft Wilders enorm getriggerd. Want ja, ook hij genoot altijd van Monsieur Cannibale, en ook hij vindt dat deze attractie in de verste verte niets te maken heeft met “racisme.”

“Monsieur Cannibale moet blijven!” schrijft hij op Twitter. “Hou op met dat politiek correcte inclusieve linkse gedram!”

Monsieur Cannibale moet blijven! Hou op met dat politiek correcte inclusieve linkse gedram! #monsieurcannibale #efteling pic.twitter.com/XrHOqc8Me2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 24, 2021

Helaas voor hem zijn Wilders’ woorden aan dovemansoren gericht. De beslissing om Monsieur Cannibale bij het grof vuil te zetten is immers al genomen. De Efteling gaat daar nu écht niet op terugkomen, ook al omdat het pretpark ongetwijfeld weet dat als het dat wél doet, de linkse deugkneuzen nog harder en nog hatelijker losgaan dan ze tot nu toe al deden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kortom, hoewel hij helemaal gelijk heeft voert hij een achterhoede gevecht dat al lang verloren is. We kunnen ons hier allemaal even boos over maken – en dat is ook terecht – maar veranderen gaat er niets. De deugers hebben deze strijd tegen “racistische” pretparkattracties óók al gewonnen.