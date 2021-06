Geert Wilders: Zeg STOP tegen de multiculturele hel, en kies voor onze eigen mensen

PVV-voorman Geert Wilders heeft woedend gereageerd op de moord op een 13-jarig Weens meisje, door twee Afghanen die zelf 16 en 18 jaar oud zijn. Ondanks dat het voorval zich voordeed in Oostenrijk, acht het langzittende Kamerlid de trieste gebeurtenis ook exemplarisch voor het Nederlandse integratiebeleid.

“Wanneer zeggen we een keer STOP tegen de multiculturele hel, de massa-immigratie en de gewelddadige islam,” laat een ontketende Wilders weten: “en kiezen we voor onze eigen cultuur en de veiligheid van onze eigen mensen?”

Behalve Oostenrijk geeft Wilders ook zijn mening over Hongarije, dat ooit samen één koninkrijk vormde met het Alpenland: “Laat Hongarije met rust!”, aldus het commentaar van de PVV’er op de anti-homowet van de regerende Fidesz-partij: “Los de problemen in ons eigen land met moslimgeweld tegen homo’s en anderen eerst maar eens op in plaats van naar andere landen te wijzen, premier Rutte!”