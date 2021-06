Geradicaliseerde jongerentak SP blijft ‘idealen’ na excommunicatie trouw: ‘Wij blijven strijden voor het socialisme’

Gisteren maakte de SP officieel bekend om te breken met de jongerenafdeling Rood. De ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ waren al langer een doorn in het oog van de moederpartij. Ondertussen meent het bestuur van de jongerenclub niks verkeerd te hebben gedaan. Zij blijven tenminste nog wél trouw aan de socialistische idealen, terwijl de SP steeds meer ‘verrechtst’, aldus enkele ontevreden Rood-bestuurders.

De SP zat al langer in haar maag met de radicale socialisten van Rood. De partij probeert al een tijdje haar radicale veren van zich af te schudden door een steeds constructievere houding aan te nemen. Dit namen de jongeren de partij niet in dank af, de SP moet juist een rebelse socialistische splinter blijven. De SP vreesde voor de kritische geluiden van de jongerentak en meende zelfs dat zij de macht wilde overnemen – een mooie coup op socialistische wijze dus. Een scheiding leek dus onvermijdelijk en gisteren werd het officieel aangekondigd.

Rood-voorzitter Olaf Kemerink vertelt aan het AD dat bovenstaande gewoon roddels vanuit de moederpartij waren om kritische stemmen monddood te maken. Hij hekelt het feit dat de partij juist haar oude idealen heeft laten varen:

“De SP is steeds verder aan het verrechtsen. Het wordt steeds meer een PvdA en GroenLinks. De partij levert burgemeesters. Dat was vroeger not done. In de campagne werd zelfs regeren met de VVD niet uitgesloten. Gelukkig kwam men na al het gelieg van Rutte daar op terug. Maar toch.”

Toch klinkt de klaagzang van Kemmerink wel behoorlijk puberaal, in zijn ogen moet de SP lekker ‘rebels’ blijven – wat dat ook moge betekenen. Ondertussen zitten de meeste volwassen SP-stemmers daar gewoon niet op te wachten. Zij willen gewoon een partij die opkomt voor hun belangen, en als een burgemeestersfunctie in een bepaalde gemeente daarbij kan helpen, dan is dat mooi meegenomen.

Het is treurig om te zien dat de SP-jongeren, toch wel een generatie die op het bot is verwend, zo dweept met een walgelijke ideologie die letterlijk meerdere landen en delen van continenten in chaos heeft achtergelaten. Het is in ieder geval een opsteker dat de SP hier niks meer mee te maken wil hebben.