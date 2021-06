‘Gratis cryptomunten voor alle Flevolanders, om draagvlak voor datacenters te vergroten’

De statenfractie van JA21 in Flevoland wil dat alle provincie-inwoners van 18 jaar en ouder gratis cryptomunten van de overheid krijgen. Dat zegt Statenlid Eric Raap tegen Omroep Flevoland.

Raap zoekt naar manieren om het draagvlak te vergroten van datacenters die de provincie wil gaan bouwen. Door Flevolanders cryptomunten ‘voor een symbolisch bedrag’ te geven, kunnen zij wellicht iets meer kennis vergaren over zowel datacenters als cryptovaluta, denkt de JA21’er. “Misschien kan de Flevolander zo wat meer begrip krijgen van wat cryptomunten zijn,” aldus de lokale politicus.

De partij doet het voorstel vanwege een aanstaand debat over datacenters in Flevoland. JA21 hoopt dat burgers iets meer begrijpen wat er in deze gebouwen gebeurt, en wil zo ook de kennis vergroten. Tevens hoopt de vorig jaar opgerichte partij dat de IT-bedrijven hun ‘maatschappelijke betrokkenheid’ zullen laten zien door ook mee te betalen aan het cryptofonds voor Flevolanders. Het zou ‘mooie reclame’ voor de provincie zijn, meent Eric Raap.

