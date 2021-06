Gratis tampons voor Rotterdamse meiden: ‘We zijn positief en enthousiast’

In Rotterdam zal voor arme gezinnen vanaf morgen de HEMA gratis menstruatieproducten verkopen, zoals tampons, maandverband en inlegkruisjes. De maatregel volgt op een aangenomen motie van de PvdA, om zogeheten ‘menstruatie-armoede’ aan te pakken. Arme gezinnen hebben geen geld om een maandelijks terugkerend fenomeen enigszins te mitigeren, is het idee. Dat leidt tot veel schaamte en schrijnende kunst-en-vliegwerkoplossingen.

Dat gaat veranderen in Rotterdam, waar de gemeente het zogeheten jeugdtegoed zal aanwenden om ook meiden uit armere gezinnen te voorzien van menstruatieproducten.

Initiatiefnemer Duygu Yildirim is trots dat het moment eindelijk daar zal zijn: “Het is gewoon gek dat het er nog niet was. Er werd een beetje lacherig over gedaan en er was niet heel veel begrip. De kosten werden ook aangehaald, dat er dan een apparaat opgehangen moest worden. Iemand wilde 1,50 euro per maandverband vragen, maar het moet gewoon gratis. Een pakje maandverband is er al voor één euro.”

Ook scholen zijn blij met de maatregel: ze hopen dat door de gratis tampons en maandverband het schoolverzuim lager zal zijn, omdat ook de armere jongeren toegang hebben tot menstruatieproducten.