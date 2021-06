Hackers roven adressen, telefoongegevens en wachtwoorden van 3,9 miljoen New York Pizza-klanten

De Amsterdamse pizzaketen New York Pizza is slachtoffer geworden van een groot datalek. Doordat een leverancier van de fastfoodketen de gegevens niet goed had afgeschermd, konden kwaadwillenden ermee aan de gang.

Het lek is nu gedicht, maar er zijn inmiddels persoonsgegevens van bijna vier miljoen klanten gestolen. Daaronder e-mailadressen, telefoonnummers, maar ook thuisadressen en zelfs enkele beveiligde wachtwoorden.

New York Pizza heeft aangifte gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Mensen die wel eens iets online besteld hebben bij de pizzabakker wordt aangeraden hun wachtwoord te veranderen.

