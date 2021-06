Het kabinet loog alwéér: ‘Er wordt expliciet aangestuurd op terughalen ISIS-vrouwen, en ze staan in de rij’

Ilham B. is als het aan het kabinet ligt echt niet de enige radicaal-islamistische ISIS-vrouw die terugkomt naar Nederland. Want andere ISIS-vrouwen staan in de rij. De regering loog hier dus over toen ze hier eerder juist bezwerende woorden over sprak. Schok!

Begin juni werd de Goudse ISIS-aanhanger Ilham B. teruggehaald uit Syrië. Logischerwijze vond heel weldenkend Nederland dat gestoord. Het gaat immers om een oorlogsmisdadiger; om een terroristenvriendinnetje. Om een vrouw die radicale denkbeelden aanhangt, en die deze denkbeelden met veel plezier geïmplementeerd zag worden door het nazistische ISIS-zootje in Syrië.

Toen daar boos op gereageerd werd beweerde het kabinet dat we ons geen zorgen hoefden te maken dat er veel meer van dit soort tuig terug naar Nederland zou komen. Oh nee. Dit was een specifiek geval met een specifieke dame in een specifieke omstandigheid. Ja, het was vooral heel specifiek allemaal.

Maar wat schetst totaal niet de verbazing? De Telegraaf bericht nu dat er bewust wordt aangestuurd op het terughalen van méér ISIS-terroristes, én dat die ‘dames’ (bij gebrek aan een beter woord) “in de rij” staan.

André Seebregts is advocaat van acht vrouwen en hun 25 (wat?!?!) kinderen. Al die “cliënten” van meneer moeten teruggehaald worden, vindt hij. “Daar worden verzoeken voor ingediend.” En, zegt hij, daar is geen ontkomen meer aan. Want, “ik denk dat het ophalen van Ilham B. zeker een precedentwerking heeft.”

Meneer de advocaat maakt het allemaal nog hilarischer door te stellen dat de vrouwen berecht willen worden in Nederland… en dat strafzaken tegen hen anders niet behandeld kunnen worden. Die “verlopen” dan. Dit is in die kringen een geweldig argument, omdat juist dit excuus werd gebruikt door het kabinet om Ilham B. op het vliegtuig naar Nederland te zetten. Dat noemen ze “om straffeloosheid” te voorkomen.

En nu komt het. De betrokken bewindslieden “zetten in een brief aan de Tweede Kamer de deur op een kier voor Syriëgangers die te vergelijken zijn met Ilham B.” Opeens is het terughalen van dat soort radicaal-islamistisch tuig een “uitzonderlijke mogelijkheid.” “Het is gezien het voorgaande niet gezegd dat een mogelijke volgende poging verdachten ter berechting naar Nederland over te brengen op korte termijn zal slagen,” aldus de ministers. Maar dat wordt ook niet uitgesloten, wat in politieke-taal betekent dat het gewoon gaat gebeuren.

Het is werkelijk om doodziek van te worden. Er gaat geen dag voorbij, of we worden voorgelogen. Dit is werkelijk de modus operandus van het kabinet: het liegt over álles. Ja, het is gewoon een automatisme geworden. En Nederland stond erbij, keek ernaar, en deed niets. Want Nederlanders zijn een passief, harteloos, nutteloos volk geworden.

Elk volk krijgt de leiders dat het verdient. Wij verdienen deze corrupte leugenaars. Het is niet leuk om te horen, maar dat maakt het niet minder waar.