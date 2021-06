Het zwartmaken gaat maar door bij CDA: Wopke-spindokter Jack de Vries zet Pieter Omtzigt weg als leugenaar

De Wopke-vleugel van het CDA heeft gisteravond – onmiddellijk na publicatie van het rapport geschreven door Pieter Omtzigt – de aanval ingezet op Omtzigt. Zo kwam spindokter Jack de Vries langs bij Dit is de dag om te vertellen dat Omtzigt eigenlijk gewoon een leugenaar is. Want, zei De Vries, dat kandidaten die Omtzigt steunden een lage plek op de lijst kregen is onzin. Een verzinsel. Van Omtzigt.

“Kijk, ik heb een deel van die campagne en de campagnevoorbereiding voor een deel meegemaakt,” zei De Vries tegen presentator Tijs van den Brink. “En, ja, weet je, ja, er zijn altijd natuurlijk wel emoties en aanvaringen, maar stellingen zoals uh bepaal, hè,” hakkelde hij verder, “dat mensen gevraagd werd, ben je voor Hugo of Pieter en dat dat een plek op de lijst bepaald zou hebben, daar kan ik echt naar waarheid van zeggen dat dat niet in aan de orde is,” ging De Vries verder terwijl hij opeens wegkeek van de camera.

En hij was nog niet klaar. Want hij moest er natuurlijk ook een directe aanval aan toevoegen. “Uh, ik zal het nog sterker vertellen, Pieter had zélf een sterke mening over bepaalde kandidaten.

Volgens @PieterOmtzigt zouden kandidaten die hem steunden een lagere plek op de CDA-lijst krijgen. @JackdeVries was betrokken bij de campagne en ontkent dat in @DitisdeDag: "Sterker nog, Pieter had zelf een sterke mening over kandidaten." pic.twitter.com/CMdFkeSjB7 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 10, 2021

Van den Brinks reactie daarop was nogmaals te vragen of De Vries “van binnenuit” kon zeggen dat die aantijging van Omtzigt “niet klopt?” “Ja, dat kan ik met zekerheid zeggen” aldus De Vries.

En toen kwam de meest ongelooflijke reactie die ik ooit heb gezien en gehoord van een zogenaamde journalist: “Goed, geloven we je op dat punt.”

Wat? Dan geloven we je op dat punt? “We” geloven De Vries helemaal niet. Het document laat geen spaan heel van de interne werkwijze bij het CDA. Er is werkelijk geen enkele reden om De Vries zomaar even te geloven – zeker niet gezien zijn lichaamstaal én de bekende achterbaksheid bij het CDA. Maar toch krijgt Van den Brink dit zijn strot uit. Te bizar voor woorden.

Ex-NPO-presentatrice Talitha Muusse sprak Van den Brink daar dan ook op aan. Die deed meteen een stap terug en zei dat hij bedoelde te zeggen: “Ik geloof dat dit jouw ervaring is. Niet dat Omtzigt onwaarheid spreekt. Ik was er immers niet bij.” Ook dat slaat natuurlijk nergens. Ten eerste geloof ik helemaal niets van wat De Vries zei. En ten tweede is het in Van den Brinks helemaal niet nodig voor hém om te zeggen of hij De Vries al dan niet gelooft. “Oké, dank voor je reactie” is genoeg. Waarom dit geslijm?

Zo gaan we zien dat het hypocriete, leugenachtige CDA dus de aanval gaat inzetten op Omtzigt de komende dagen, én dat de partijtop daarbij wordt bijgestaan door invloedrijke figuren in de media. Nu was er het een-tweetje tussen De Vries en Van den Brink, straks worden er andere figuren naar voren geschoven. Maar de strategie blijft hetzelfde: Omtzigt gaat aangepakt worden. Hard. Want de waarheid mag bij het CDA nooit verteld worden. En wie dat wel doet, die is de pineut.

