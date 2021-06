Hooggeplaatste Belastingdienstambtenaren hebben gelogen in parlementaire enquête toeslagenaffaire

De parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire die tienduizenden ouders in de financiële afgrond heeft gestort, heeft niet alle informatie verkregen waar om gevraagd was. Dat schrijft dagblad Trouw vandaag. De topambtenaren Jaap Uijlenbroek en Manon Leijten hebben beweerd dat een explosief memo bestond, waaruit naar voren komt dat de Belastingdienst al vroeg op de hoogte was van de omvang van de misère. Maar dat was een leugen: beiden waren op de hoogte van het bestaan, en hebben het achtergehouden voor de commissie-Van Dam, die namens de Tweede Kamer het onderzoek verrichtte.

Trouw schrijft: “Het memo kwam op 4 juni 2019 op tafel tijdens crisisbesprekingen binnen het ministerie over de toeslagenaffaire. Leijten las het memo, waarin wordt geconcludeerd dat ‘laakbaar’ is gehandeld bij de stopzetting van toeslagen voor de kinderopvang. En ook Uijlenbroek was aanwezig bij de bijeenkomst waarin het compensatie-memo werd besproken met bijna twintig ambtenaren.”

SP-Kamerlid Renske Leijten, die samen met CDA’er Pieter Omtzigt alles grondig uitzocht, is woest: “Dit roept de vraag op of er sprake is van meineed bij de commissie. En of de commissie wel alle informatie heeft gekregen die bij het ministerie van financiën is gevorderd.” Ook voelt ze zich machteloos: “Er kwam een grondig rapport en Kabinet trad af. Maar nu? Is niet alles gekregen? Is niet alles verteld?” Leijten laat de advocaat van de Tweede Kamer uitzoeken of er vervolgingen wegens meineed kunnen plaatsvinden.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!