Janssen-vaccin gaat als hete broodjes over de toonbank: ‘154.000 afspraken in 2 dagen’

Toen het kabinet bekendmaakte dat het de laatste Janssen-vaccins zou geven aan mensen die zich daar vrijwillig voor meldden wist men dat er waarschijnlijk een stormloop op dit vaccin zou plaatsvinden. Want ondanks negatieve berichten over zeldzame bijwerkingen als trombose is het Janssen-vaccin onder de bevolking populair. Je hebt maar één dosis van nodig, plús het komt van eigen bodem.

Die inschatting van de populariteit van het vaccin wordt nu bevestigd. De GGD heeft namelijk bekendgemaakt dat er in twee dagen tijd 154.000 afspraken gemaakt zijn door Nederlanders die tóch graag gebruik willen maken van dit vaccin.

In totaal waren er 200.000 doses beschikbaar van dit vaccin. Er zijn dus nog 46.000 over. De kans is groot dat het toedienen van die laatste 46.000 prikken vrijdag ingepland wordt. Daarmee zou de hele voorraad er doorheen zijn. Voorlopig, tenminste. Want de kans is natuurlijk aanwezig dat er meer Janssen-vaccins beschikbaar komen.