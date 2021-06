Jesse Klaver (GL) door het lint om Wopke Hoekstra (CDA): ‘Ik wil ook liever niet met rechtse partijen regeren’

Net als Lilianne Ploumen (PvdA) is ook het geduld van GroenLinks-voorman Jesse Klaver met Wopke Hoekstra (CDA) helemaal op. De linkse politicus vindt het namelijk niet kúnnen dat de CDA’er maar dwars blijft liggen voor het door links gedroomde kabinet met D66, PvdA én GroenLinks. “Zo komen we niet uit de impasse,” beet Klaver Hoekstra dan ook toe na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Nou, het is duidelijk wat er besproken is bij het geheime overleg tussen D66-leider Sigrid Kaag, PvdA-dingetje Lilianne Ploumen, en GroenLinks-metroman Jesse Klaver: een gezamenlijke boodschap om druk te zetten op CDA-heerser Wopke Hoekstra. Want waar Ploumen vandaag eerder al uithaalde naar de ‘christendemocraat’ (haha!) omdat die de euvele moed heeft dwars te liggen bij de samenstelling van een extreemlinks kabinet, deed Klaver dat na zijn gesprek nog eens dunnetjes over.

“De uitdagingen waar ons land voor staat zijn immens en de verschillen tussen de partijen ook,” loog Klaver over de kartelpartijen die juist veel meer overeenkomsten met elkaar hebben dan verschillen. “Maar de enige manier om daaruit te komen is het gesprek aan te gaan en niet door bij voorbaat weg te lopen. En alleen maar te zeggen wat je niet wilt.”

“Ik zou ook het liefst zonder rechtse partijen regeren,” mekkerde Klaver vervolgens. “Maar zo komen we niet uit de impasse. Als je niet over de inhoud met elkaar spreekt, weet je ook niet of je er uit kunt komen.”

Uhuh. Ja. Alleen zijn er twee problemen. Het eerste probleem is: waar haalt Klaver de moed vandaan om dit soort uitspraken te doen? Hij en zijn partij waren dé grote verliezers bij de verkiezingen van 17 maart. Werkelijk heel Nederland is klaar met hem en zijn radicaal-linkse groepje. Er heeft daar een ongekende leegloop plaatsgevonden, en dat komt voor een heel groot deel doordat zelfs blinde linkse hippies kunnen zien dat Klaver behalve “macht vergaren” geen enkel principe heeft.

En dat brengt me bij het tweede probleem: Hoekstra heeft het alleen maar over de poppetjes/partijen omdat de inhoudelijke verschillen tussen de partijen een farce zijn. Als er inhoudelijk gesproken wordt met elkaar moet zelfs de meest naïeve kiezer zien dat, gossie zeg!, al die mensen die roepen dat er een partijkartel is eigenlijk helemaal zo gek nog niet zijn. Want, verdeurie, ze hebben inderdaad allemaal in grote lijnen dezelfde agenda.

Door maar te hameren op “partijen” die zogenaamd “links” dan wel “rechts” zijn houdt Hoekstra de mythe in stand dat er inhoudelijk grote verschillen zijn bij de partijen van het partijkartel. Dát is het enige wat hij doet, en het is ook waarom hij huiverig is om met GroenLinks in een kabinet te stappen. Op het moment dat het CDA dat doet – en de VVD trouwens ook – is het immers iedereen duidelijk dat de verschillen minimaal zijn; dat het ‘politieke debat’ een schijnconstructie is, een theatershow voor nietsvermoedende burgers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar goed, aangezien ook Hoekstra maar één principe heeft (“macht vergaren”) zal er ongetwijfeld heel snel een einde komen aan dit theaterstuk, zodat we nog in de zomer een coalitie van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA krijgen. Riemen vast!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!