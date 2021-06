Journalisten tuig van de richel? Baudet en Wilders: je hebt een punt maar uit je beschaafder

NRC-abonnee Frits Bosch nam met opgetrokken wenkbrauwen kennis van een opstootje tussen de vaderlandse pers en PVV-voorman Wilders en FVD-leider Baudet. De Kamerleden noemden journalisten “tuig van de richel,” en de pers sloeg terug door de politici te verwijten een gevaar voor de vrije samenleving te zijn. Frits vindt dat de PVV’er en de FVD’er best een punt hebben, maar ze moeten echt leren dat op een ‘beschaafde’ manier te maken.

Hoofdredacteuren uiten hun bezorgdheid over de tweet van Geert Wilders waarin hij journalisten tuig van de richel noemt. Wat mij betreft is zijn tweet niet handig, en zelfs ongepast voor een politicus. Maar het is absoluut wel begrijpelijk. Ik ben al 45 jaar geabonneerd op het NRC Handelsblad, en kan melden dat de hoeveelheid ellende die over de hoofden van Wilders en Baudet jaar in jaar uitgegooid wordt, geen limiet kent. Het is om kotsmisselijk van te worden.

Eerst was het Bas Heijne die Wilders voortdurend op de korrel nam, en nu is het Tom Jan Meeus met in zijn slip stream Tommy Wieringa (wat een arrogante kwal en slechte auteur, trouwens) die de emmer drek over het hoofd van Baudet uitstort. Woorden zijn inderdaad niet gratis. Zij spelen op de man, zo niet Wilders. Ook zij medeverantwoordelijk voor de bedreigingen die Wilders al zo lang moet ondergaan.

Het aanvallen van rechtse politici behoort tot het basisgereedschap van deze journalistieke deugers, ook buiten het NRC. Zij spelen met de ziel van de democratie door hoi polloi te brainwashen met hun vertekende teksten in rapportages en praatprogramma’s. Mensen als Twan Huys en Mariëlle Tweebeeke en Pieter Jan Hagens.

Helaas speelt de tweet van Wilders journalisten geheel in de kaart. Dat vinden ze heerlijk. Het past in het spel dat ze graag willen spelen: “Wilders is onbeschaafd, brengt de democratie in gevaar en zijn tweet bedreigt ons.” Hoe hypocriet. Wat een gotspe! Het is de omgekeerde wereld!

Wilders geeft ze kans voor open doel te scoren. Dan kunnen ze hun afkeuring en bezorgdheid erover uitspreken. Bedenk wel: dit zijn in feite geen journalisten. Het zijn activisten, neppers. Bij alles wat deze columnisten schrijven hebben ze een politiek doel in gedachten: rechts (voor 1968 nog het politieke midden) uit de regering houden. Heeft rechts gewonnen? Zandzakken voor de deur!! Fiets links naar binnen, Mariëtte!

Het zijn niet enkel journalisten, die je overigens niet allemaal over een kam moet scheren. Ik ken een zeer grote krant die zich aan vuilspuiterij weet te onttrekken. Vuilspuiterij met traditionele teksten als “radicaal rechts, xenofoob, islamofoob, fascistisch, populistisch.” Zonder enige terughoudendheid. Maar ook wetenschappers, politici, bedrijven en instellingen doen mee in dit grote activistische feest. Het is een conglomeraat verbonden door een onzichtbare geestelijke band. Ons kent ons en het doel heiligt de middelen.

Dat brengt ons terug naar de teksten van Wilders en Baudet: “‘Tuig van de richel’, wat onbeschaafd nou weer!” Bedenk dat het Nederlandse volk grosso modo bestaat uit mensen die een schurfthekel hebben aan politici die zich onbeschaafd uiten. Het Nederlandse volk bestaat voor het overgrote deel uit deugers. Ze willen niet geassocieerd worden met onbeschaafdheid. “Tuig van de richel” horen ze liever niet. Houd daar rekening mee. Daarom is mijn advies aan Wilders en Baudet: probeer je beschaafd te uiten als je tenminste dit land ooit wilt aansturen. Zo niet, dan blijf je als een onbeschaafd roepende aan de kant staan.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

