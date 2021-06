‘Kaag moet na D66-docu ‘boete’ van €149 betalen wegens rijden zonder autogordel’

Sigrid Kaag zou een symbolische boete van €149 moeten betalen aan een organisatie die zich inzet voor een veiligere verkeersomgeving. Daarover schrijft Telegraaf-journalist Alexander Bakker, die voor de krant op de politieke redactie werkt. Gisteren werd bekend dat Sigrid Kaag en het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de VPRO een gewillig oor vonden om onwelgevallige beelden te schrappen, waaronder videomateriaal waarop Kaag te zien is hoe ze zonder autogordel op de achterbank van een dienstauto zit.

Bakker brengt in herinnering dat er eerder ministers zijn geweest die zijn betrapt op het zich laten rondrijden zonder autogordel. In 2019 was minister Wiebes zonder gordel te zien in een filmpje met RTL-verslaggever Jaïr Ferwerda. Wiebes beloofde daarom om de boete die staat op die overtreding over te maken aan een goed doel: Veilig Verkeer Nederland. Ook premier Rutte zei toe dat te doen, nadat duidelijk werd dat ook de Nederlandse regeringsleider regelmatig zonder gordel op de achterbank van dienstauto’s te vinden is.

Kaag zou in de voetsporen van haar VVD-collega’s moeten treden, suggereert Bakker: “Rutte en Wiebes hebben in 2019 een ‘boete’ van 149 euro overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland. Wat gaat Kaag doen?”