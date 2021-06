Kamermeerderheid schiet Volt-motie af: geen Europese vlag in plenaire zaal

Een motie van Volt-Kamerlid Laurens Dassen om naast de Nederlandse vlag ook een EU-vlag in de plenaire zaal te zetten, haalde het dinsdag niet. Alleen D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Denk en fractie-Den Haan steunden het voorstel.

Dassen diende zijn motie al in mei in en heeft hem daarna aangehouden, zo meldt De Telegraaf. Dat betekent meestal dat een Kamerlid nog wat meer tijd wil (of nodig heeft) om meer draagvlak te creëren. Dat is hem dus overduidelijk niet gelukt!

Opvallend is natuurlijk dat de VVD het voorstel niet heeft gesteund, terwijl zij doorgaans iedere kant op bewegen die Brussel dicteert. Ook zijn zij blijkbaar niet bang voor vraagtekens vanuit het buitenland. Want ergens is het natuurlijk best wel vreemd dat een EU-lidstaat, vol met pro-EU-partijen, geen Europese vlag heeft hangen en een voorstel daartoe zelfs afschiet.

De partij van Mark Rutte lijkt wat dat betreft dus maar al te graag de schijn op te willen houden dat Nederland nog echt soeverein is en dat we de hakken in het zand zullen zetten als Brussel iets dicteert wat wij niet willen. Denk maar aan het coronaherstelfonds voor Italië… Oh wacht.