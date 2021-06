Kamervoorzitter Bergkamp stelt slap onderzoekje in voor nutteloze gedragsregels in Tweede Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp weet niet wat ze aan moet met seksueel grensoverschrijdend gedrag door Kamerleden. Ze stelt een onderzoek in om te kijken wat er gedaan kan worden aan het vergroten van de sociale veiligheid, maar echt effectieve middelen zijn er niet.

Aanleiding voor haar onderzoek is de reeks beschuldigingen aan het adres van PVV-Kamerlid Dion Graus over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bergkamp gaat in gesprek met het net aangestelde College van onderzoek integriteit en wil werkbelevingsonderzoeken uitvoeren. Ook biedt ze fracties cursussen aan op het vlak van ongewenste omgangsvormen, om zich “bewust te worden van dat soort mechanismen”, zegt Bergkamp volgens Trouw.

Je kunt aan alles aanvoelen dat dit tot helemaal niets gaat leiden. Mensen die door een cursus vanuit de fractie nog moet worden geleerd welk gedrag onacceptabel is, die ga je echt niet overtuigen. Ook niet als je ze een tijdje de toegang tot het pand zou ontzeggen, zoals SP-Kamerlid Renske Leijten voorstelde.

Het enige wat enigszins zou kúnnen helpen is dat Kamerleden en fractiemedewerkers wordt duidelijk gemaakt dat ze zich uit moeten spreken als ze onwenselijk gedrag zien. Maar ja, als er daarna nog niks mee gebeurt dan ebt die bereidheid net zo snel weer weg. Het zal dus zeer waarschijnlijk blijven bij een hele hoop mooie woorden en goede intenties.