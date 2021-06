Kanttekening-auteur vindt mondkapjesdeal Sywert racistisch: ‘Koppeling witte huidskleur, zoals ook bij Wilders’

Tayfun Balçik, columnist bij De Kanttekening, presteert het om in één column de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden te plaatsen in een context van ‘wit privilege’ én in de slachtofferrol te kruipen wegens allochtonenhaat van extreemrechts. “De koppeling met Sywerts witte huidskleur zullen velen onkies vinden, maar toch is deze koppeling precies nodig bij types als Sywert van Lienden, Thierry Baudet, Geert Wilders en ja, ook Mark Rutte.”

Kanttekening-columnist Tayfun Balçik laat zien hoe ideologisch verblind iemand kan raken als die niet verder kijkt dan zijn eigen bubbel. Praktisch niemand heeft het opgenomen voor Sywert van Lienden. Ja, sommigen noemden het ‘slim’, omdat de deal strikt juridisch gesproken niet illegaal was, maar vrijwel heel Nederland is het er wel over eens dat het een doortrapte manier van zaken doen was.

Maar wat doet Balçik? Mekkeren over dat deze smeerlapperij een gevolg is van ‘wit privilege’. “Het witte systeem waarin we leven maakt witte mensen by default onverdacht, betrouwbaar en objectief. Tegelijk worden niet-witte mensen door ditzelfde systeem automatisch geframed als onbetrouwbaar, crimineel, frauduleus, een vijfde colonne, enzovoorts. En daardoor kunnen de Sywerts van deze wereld zich verrijken”, aldus Balçik.

Hij is het eens met zijn zelf geponeerde stelling dat als Van Lienden een Marokkaan was geweest, dat dan de hele Marokkaanse gemeenschap en zelfs élke allochtoon zou zijn gecriminaliseerd. Dit is slachtofferschap van de hoogste orde! En er komt ook geen einde aan. De hele column staat vol met dit soort drek: “De geradicaliseerde witte generatie na Fortuyn kan alles maken wat het allochtonen verwijt, terwijl elke allochtoon duizend jaar verantwoording moet afleggen voor elke Turkse of islamitische scheet die wordt gelaten.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Kennelijk was het ook ‘wit privilege’ toen Van Lienden na de eerste ontmoeting in opdracht van de LCH hardhandig door de beveiliging het gebouw uit werd gezet. Daar hoor je Balçik dan weer niet over!

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!