Kijk! Geert Wilders gaat los op PvdA-informateur Mariëtte Hamer: “Totaal incompetent!”

PVV-leider Geert Wilders is helemaal klaar met informateur Mariëtte Hamer. Want, vindt de PVV-leider, mevrouw de PvdA’er is “totaal incompetent.” Niemand weet wat er precies gebeurt, behalve dan dat ze vier weken de tijd kreeg om haar werk te doen, maar nu al vijf weken bezig is “en werkelijk nul bericht” aan de Kamer heeft gegeven betreffende de voortgang. Weg met Hamer dus, wat Wilders betreft. Hoe eerder, hoe beter!



Voor Omroep ON! sprak verslaggever Ernst Lissauer met PVV-leider Geert Wilders. Het onderwerp van gesprek was de formatie. Of beter gezegd, de manier waarop PvdA-informateur Mariëtte Hammer invulling geeft aan haar taak. Want daar is Wilders absoluut niet over te spreken. Er gebeurt niets. Er lijkt geen vooruitgang geboekt te zijn. Er wordt maar wat aangemodderd.

“Dit toont niet alleen de totale incompetentie aan van mevrouw Hamer,” aldus Wilders, “ze had vier weken, geloof ik, om erover te doen. Daar is ook een mandaat voor van de Kamer. Inmiddels zitten we in de vijfde week en is er werkelijk nog nul bericht aan de Kamer over wat er is gebeurd.”

Wilders wil daarom een debat over de informatie. Maar daar wil de coalitie niet aan. Wilders zegt daar terecht over dat dit bewijst dat “nieuwe bestuurscultuur” waar ze het steeds over hadden, “er helemaal niet” is. “Ze zijn meteen vervallen in hun oude fouten. Mevrouw Hamer nodigt de hele wereld uit,” maar er gebeurt niets. En we weten niet eens met welke opzet ze dat doet.

Trouwens, zegt Wilders, er is nogal wat veranderd nu dat Pieter Omtzigt de slangenkuil van het CDA heeft verlaten. “Meneer Hoekstra heeft gezegd dat hij nu met zijn partij bezig is en minder met de formatie. Dat begrijp ik ook. Dus er is alle reden,” aldus de PVV’er, “om daar in de Kamer over te praten. Mevrouw Hamer is over haar mandaat heen, over haar tijd heen, klungelt wat bij elkaar daar, het CDA valt half uit elkaar, Nederland heeft niet het begín van een nieuw kabinet.”

Daarom wil Wilders een debat hierover met Hamer en andere betrokkenen. Maar daar wil Den Haag – op een paar partijen na – niet aan. Want stel je voor dat je Hamer daadwerkelijk dwingt openheid van zaken te geven, transparantie te betrachten, en zowel de Tweede Kamer als de burger een beetje te betrekken bij dit proces. Dat moet natuurlijk ten koste van alles voorkomen worden – als je kartellid bent, tenminste.

Zoals Wilders volkomen juist concludeerde willen ze dit debat niet “omdat ze geen antwoorden hebben, omdat ze bang zijn, omdat het een puinhoop is, en omdat mevrouw Hamer totaal incompetent is.”

Zo. Die kan het geheimzinnige partijkartel van Mariëtte Hamer in zijn zak steken.