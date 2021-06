Klaar met drugscriminelen en illegale immigranten! Texas start crowdfunding om verder te bouwen aan Trumps muur

De Amerikaanse staat Texas gaat op eigen houtje verder bouwen aan de muur langs de Mexicaanse grens. Dit is de tweede keer in een week tijd dat de staat in opspraak is geraakt vanwege een radicaal beleid.

Texas haalde afgelopen week ook al het nieuws toen daar de vuurwapenwetten werden versoepeld. Vanaf 21 jaar mag nu iedereen in die staat zonder strafblad een vuurwapen kopen. Die beslissing werd echter niet zomaar genomen, zegt gouverneur Gregg Abbott volgens De Telegraaf. Hij spreekt van een ware noodsituatie. Drugscriminaliteit, bendegeweld en mensensmokkelaars overspoelen de staat. Dat is ook de reden voor het hervatten van de bouw van Trumps muur.

Texas kiest hier voor een radicale vorm van zelfbescherming. Voormalig president Trump werd van begin af aan tegengewerkt bij de bouw van de muur en huidig president Biden heeft de bouw helemaal stopgezet. Bidens’ regering lijkt namelijk alleen oog te hebben voor het immigratievraagstuk en negeert de enorme drugshandel vanuit Mexico, waardoor Texas nu met de gebakken peren zit.

Ergens is het wel bewonderingswaardig dat zo’n gouverneur de eigen burgers zoveel vertrouwt, ondanks alle wapengeweld in de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd is het ook een enorm risico, wat de situatie in die staat misschien wel net zo makkelijk zou kunnen laten escaleren.

Trump is in ieder geval vol lof over het beleid en gaat zelfs samen met Abbott op werkbezoek naar een stuk grens. Het zou dan ook heel goed kunnen dat Trump van deze gelegenheid gebruikmaakt om voorzichtig momentum op te bouwen voor een tweede presidentstermijn.