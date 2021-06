Klap in gezicht voor GroenLinks, Nederland wil asielzoekers gewoon naar Griekenland sturen: ‘Misbruik van vrijheid’

GroenLinks-europarlementariër Tineke Strik is niet blij. Volgens haar is het uit “puur eigenbelang” dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) en haar collega’s de Europese Commissie nu oproepen om rechten en voorzieningen van vluchtelingen in Griekenland te waarborgen. “Want dan kan Nederland hen terugsturen”, zegt ze betreurd.

Uit eigenbelang roepen Broekers-Knol en collega’s de Commissie nu op om de rechten en voorzieningen van vluchtelingen in Griekenland te waarborgen. Want dan kan Nederland hen terugsturen. ‘Verder altijd bereid tot solidariteit’, zo besluiten de ministers hun oproep. https://t.co/74wEE5vNtx — Tineke Strik (@Tineke_Strik) June 8, 2021

Staatssecretaris Broekers-Knol lijkt er ook genoeg van te hebben dat allerlei migranten hun heil komen zoeken in Nederland, en dat onrechtmatige asielaanvragers nauwelijks terug te sturen zijn. De regels en verdragen zorgen voor een totaal onwerkbare situatie. En het beetje dat nog wél ‘werkbaar’ is gebeurt ook niet, vanwege onwil bij de VVD en gebrek aan mankracht bij de IND.

Maar binnen diezelfde regels kunnen zijn er wel andere manieren om illegale asielzoekers uit Nederland te krijgen: terugsturen naar het veilige land waar ze als hun eerst aanvraag hebben gedaan of aan land zijn gekomen. In veel gevallen gaat het dan om Griekenland: als de voorzieningen daar goed genoeg zijn, dan is er geen reden voor asielzoekers om hun asielprocedure verder in Nederland af te wachten.

Daarom schreef de VVD-oudgediende samen met haar collega’s uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland een brief aan de EU om Griekenland in staat te stellen migranten fatsoenlijk op te vangen. “De bewegingsvrijheid wordt misbruikt,” schrijven de zes zonder veel omhaal. Dat zou de situatie oplossen, denken de zes onder wie Broekers-Knol.

En dat is tegen het zere been van GroenLinks-europarlementariër Tineke Strik, die kennelijk meent dat iedere ‘vluchteling’ maar gewoon naar Nederland moet kunnen komen. Want waarom zou je alleen vluchten tot je in een veilig gebied bent, als je ook nog ietsje verder kunt ‘vluchten’ naar een land als Nederland? De scheidslijnen tussen asielzoeker, immigrant en vluchteling zijn voor de GroenLinks-politica niet aan de orde. Iedereen moet in haar optiek gewoon naar Nederland komen: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Gelukkig hebben wij nog een staatssecretaris die daar iets anders over denkt. In ieder geval zo nu en dan…

